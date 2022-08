Marcha en Teopisca, más de 500 pobladores exigen la desaparición del concejo municipal

Teopisca.- Personas que mantienen sitiado por dos bloqueos carreteros la ciudad de Teopisca, señalaron que no permitirán la restitución del ayuntamiento anterior, porque fueron varias reuniones donde exigieron la desaparición del concejo municipal que hasta este momento lo encabeza Luis Valdez Díaz, pero que jamás fueron escuchados sus demandas, y anunciaron que seguirán exigiendo a las autoridades competentes solucionar esta demanda.

Por lo que, más de 500 personas marcharon en las principales calles de la ciudad de Teopisca, quiénes agradecieron al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas TECCH), quién ordenó al congreso del estado solucionar las demandas del pueblo, por lo han dicho que no aceptarán la restitución del ayuntamiento anterior.





"Nosotros marchamos de manera pacífica, porque no somos violentos, aunque en redes sociales y el gobierno nos acusan de que el día de ayer le echamos bala al gobierno, al Helicóptero, pero ese es totalmente falso, no tenemos armas, no usamos armas, y nunca lo vamos a usar, por lo que nos deslindamos de todo lo que sucedió el día de ayer, no atacamos a nadie pero si exigimos que respeten la propuesta de los indígenas que ya lo tienen en el congreso del estado, donde se dieron a conocer los nombres del nuevo concejo municipal y que el congreso el estado debe respetar la voluntad del pueblo", señaló en entrevista Javier Velázquez Díaz.





Señalaron que no permitirán la restitución del ayuntamiento anterior / Foto: Cortesía pobladores





Finalmente, al concluir la marcha retornaron hacia los puntos donde se encuentran los bloqueos carreteros, La Cañada hacia San Cristóbal y hacia Comitán a la altura de la campana, ahí permanecerán hasta que el congreso del estado nombre al nuevo concejo municipal, mismos que ya tienen los nombres y no aceptarán la restitución del ayuntamiento anterior.