Lluvias dejan algunas afectaciones tras fuerte lluvia en Berriozábal

Berriozábal.- Personal de Protección Civil de esta localidad llevó a cabo labores de auxilio a las familias que de alguna manera sufrieron alguna afectación por las lluvias, además de realizar limpieza de vías y previniendo rutas para evitar daños en automóviles.

Y es que las lluvias han provocado que las brigadas de emergencia se mantengan atentas a las zonas vulnerables, así como caminos de terracería, al tiempo de informar a la población de ser parte de medidas preventivas para evitar riesgos.

Lourdes González Náfate, Secretaria de PC, dio a conocer que no han cesado en las labores de auxilio para las familias de Berriozábal, en donde han aplicado estrategias preventivas pero también de ayuda para los hogares, en donde por fortuna no se reportaron pérdidas humanos ni daños mayores.

Explicó que hubo algunos encharcamientos que fueron atendidos por la brigada de PC, además de realizar tareas de desazolve en las canales pluviales, a fin de evitar que estos se taponeen y pueda haber mayor riesgo para la población.

Recordó la importancia que tiene que la ciudadanía participe en labores preventivas, con la intención de garantizar la seguridad de la población, por lo que han recordado no lanzar basura en la calle, no dejar escombros en la vía pública, además de ser responsables en no cruzar calles con fuertes corrientes.

Las autoridades de PC afirmaron que también se hicieron limpieza de vías, para lo cual se tuvo que ocupar maquinaria con la intención de retirar piedras y tierra que obstaculizaron parte de las calles, y que fueron liberadas.

Indicaron que se continuará con los trabajos preventivos, en las que tienen como tarea seguir con el monitoreo de zonas vulnerables y de los afluentes que se encuentran cerca de viviendas, a fin de evitar riesgos y hacer tareas inmediatas de auxilio, en caso de ser necesarias.