"Luchando contra el bullying": luchadores profesionales inician campaña escolar en San Cristóbal

En San Cristóbal de Las Casas Luchadores Profesionales inician una “campaña Luchando contra el Bullying”, en una escuela primara en el barrio de San Ramón, señalan que es la primera ocasión que inician este trabajo en instituciones educativas.

Al respecto, el luchador profesional Ah kin Dios del Sol Maya, en conferencia de prensa junto con otros luchadores y organizadores del evento, dijo que como padre de familia está preocupado por las vivencias de sus hijas en su formación escolar hace poco más de 10 años comienza con la inquietud de fomentar los valores en la niñez a través de la lucha libre. Y comienza a realizar pláticas en las escuelas con mensajes a los estudiantes de primarias con un lenguaje aterrizado a la niñez y llevando la vestimenta de su personaje con la mística y colorido que la lucha libre representa para tener la atención cautiva de los alumnos.





“Hoy por hoy formando esta alianza de dos promotoras de lucha libre Tuxtla Wrestling Team y Luchas Party Chiapas, nos damos a la tarea de reactivar estas pláticas en los centros educativos de Tuxtla Gutiérrez, y en San Cristóbal es la primera vez que nos presentamos en una escuela primaria, teniendo como eje los siguientes valores: Hacemos pláticas con la niñez, se torna a acciones prácticas con el trato hacia las personas con las que interactuamos en el día a día, saludar a los compañeros, adultos, padres, maestros con los buenos días, buenas tardes o buenas noches según sea el caso, solicitar las cosas, por ejemplo; por favor, y dar las gracias a las personas que nos apoyan en el día a día, realizar las tareas escolares, ayudar a mamá o papá en casa, mantener limpia su área de trabajo, su recámara y ayudar a recoger la basura y colaborar en los quehaceres de la casa”, señaló.

Agregó que se ponen ejemplos prácticos para la buena convivencia en la escuela, si algún alumno encuentra algo que no es suyo, “debe ser de alguien” por lo tanto debe entregarse a la dirección de la escuela o con los maestros; “Desde un lápiz, borrador o sacapuntas hasta una lonchera o algún objeto de más alto valor, se debe reconocer el esfuerzo que los padres de familia hacen para comprar las cosas materiales de uso escolar se deben cuidar las cosas y la de los demás”.

“El Bullying, es el tema central de la plática en las escuelas, erradicar el maltrato físico y emocional de las instituciones, no agredir, no acosar o molestar a los compañeros de la escuela, no poner apodos o sobrenombres, no discriminar a nadie mantener una sana convivencia donde prevalezca el respeto a los compañeros. Si son víctimas o saben de alguien que esté pasando por este tema lo mejor es no guardar silencio y dar parte a los profesores o directivos de la institución”, acotó Ha Kin.

Finalmente, los luchadores profesionales dijeron que la escuela primaria ya visitada es Adolfo Ramos, ubicada en el barrio de San Ramón de esta ciudad colonial, y para el domingo 2 de julio a las 6 de la tarde anunciaron una lucha de profesionales, en la Arena Municipal de Box y Lucha en San Cristóbal.