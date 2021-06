Mariano Díaz se compromete a promover la participación ciudadana

San Cristóbal de Las Casas.- El Presidente electo de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, reafirmó su compromiso en promover la participación ciudadana aunado a una administración de calidad, eficiente y transparente, que abone al desarrollo, progreso y mejora en la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad, bandera que llevará para el periodo 2021-2024.

“He tenido la oportunidad de gobernar dos veces San Cristóbal, han sido otras épocas diferentes; actualmente es un San Cristóbal en donde la ciudadanía exige, ya no pide; exige transparencia, honestidad, honradez. Agradezco la experiencia de los Presidentes Municipales porque esto me enriquece y me da certidumbre para continuar en lo que estoy pensando”, dijo.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Al acudir como invitado especial a la inauguración del XXXIII Seminario Internacional de la Asociación Iberoamericana de investigación en Sociología de las Organizaciones y Comunicación (AISOC), “Educación e implicación social: Retos de futuro en las organizaciones”, escuchó y compartió experiencias de sus homólogos de otras latitudes, con quienes coincidieron en señalar la importancia de gobernar con calidad, eficiencia y transparencia.

Díaz Ochoa, aseveró será la ultima ocasión en que asuma un cargo y “quiero retirarme de la política con dignidad, quiero caminar por las calles de mi ciudad con la frente en alto y mirando a los ojos a mis compatriotas y por eso tengo la gran intención, así como ustedes, de dejar huellas en nuestro municipio”.

Se comprometió a ciudadanizar su gobierno, ya que en esta ciudad hay muchos colectivos que trabajan independientes y que han tocado puertas y nunca se les han abierto, por lo que se comprometió “a escuchar a la gente, aquí queremos que la ciudadanía nos vigile: que sepa qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, que la ciudadanía sepa cuánto tenemos de recursos, a quién le llega, cómo llega, cómo se gasta, quién lo gasta, en todo esto queremos que intervenga la sociedad civil”.

“Estoy convencido que entre más ciudadanicemos el poder municipal a las y los Sancristobalenses, nos va ir mejor, es una exigencia del pueblo. Ya no podemos permitirnos manejarnos en lo oscurito, en un gabinete de cuates y de amigos, queremos que la gente se integre con el municipio para que seamos diferentes y como dicen ustedes presidentes municipales, ir preparando generaciones del futuro, pero sobre todo, que los presidentes municipales que nos precedan, tengan bases para seguir adelante en l que es la exigencia de la sociedad, en donde los políticos estamos totalmente desprestigiados y aquí en San Cristóbal”, concluyó.