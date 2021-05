Candidatos de SCLC interpondrán queja ante el IEPC

San Cristóbal de Las Casas.- Candidatos a la Presidencia de San Cristóbal interpondrán una queja ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) contra Edgar Rosales Acuña, ya que organizó un debate donde solo invitó a 7, uno no asistió y 6 no fueron tomados en cuenta, lo cual viola el principio de equidad electoral, porque sienten se buscó beneficiar a un candidato específico.

Y es que la amistad entre Juan Salvador Camacho Velasco y Rosales Acuña es de todas conocida, ya que el hoy candidato de Morena financió en 2015 la campaña de Edgar cuando jugó por la Presidencia por el PRD, donde sus actuales coordinadores de campaña estaban en aquella planilla.

Al realizar un sondeo vía telefónica con los candidatos que no fueron invitados, Esteban Morales, independiente, dijo que sienten ese debate fue para inclinar la balanza a un candidato (no se refirió a ninguno en específico), además de no permitir expresar sus ideas y proyectos, por lo que se encuentra considerando con los integrantes de su planilla y equipo de trabajo interponer una queja ante el IEPC, con la finalidad de que haya una sanción contra el organizador o quien resulte responsable.

David Aguilar Gurrión, de Fuerza por México, confirmó que en cuanto tenga lista la queja ante al IEPC será enviada a los medios de comunicación, ya que siente ese debate fue para mal informar a la ciudadanía, ya que todos se declararon ganadores, cuando en un ejercicio como ese no se trata de obtener un triunfo.

Por su parte, Diego Cabrera Urbina, de Nueva Alianza Chiapas, señaló también que interpondrá una queja y vía telefónica dijo que Edgar Rosales se dedica a desinformar a la ciudadanía y no es de extrañarse que como no está en la contienda electoral busque beneficiar a alguien en específico.

Cabe señalar que al terminar dicho debate que tuvo lugar en Casa Mazariegos el pasado lunes, en redes sociales comenzó a circular imágenes donde aparecen Mariano Díaz Ochoa, Carlos Bermúdez y Hugo Pérez, con Eduardo Ramírez Aguilar (antes Verde, hoy Morena), donde argumentan que ellos son los verdaderos aliados de Manuel Velasco y no su primo hermano Juan Salvador Camacho Velasco, por lo que hay sospecha que el debate fue un montaje para buscar levantar su imagen luego de que en Los Llanos fuera ahorcado y pagara 300 mil pesos para ser liberado y anunciara públicamente que no interpondría una denuncia, lo cual hizo que su candidatura se viniera en picada.