Más de 30 mil desplazados en Chamula en los últimos 30 años

Policiaca 105 familias desplazadas en San Pedro Chenalhó piden ayuda urgente

Desde hace más de 30 años solo en Chamula fueron desplazados más 30 mil personas por intolerancia religiosa, ahora miles de personas huyen de sus casas por temor a que sean asesinados o desaparecidos por el conflicto que existe en Chiapas, así lo señaló Esdras Alonso González presidente de la organización Alas de Águila 2000 en la región altos de Chiapas.

En entrevista dijo que espera que un gobierno pueda resolver este tema de los desplazados, porque muchos niños, niñas y ancianos sufren al salir de sus casas, y se ven obligados a refugiarse en otros municipios, sufriendo hambre, enfermedad, y sin techo donde vivir los desplazados.

“Ojalá que venga un gobierno que resuelva este tipo de problema de los desplazados, que se sienten con la gente a platicar, ojalá los senadores y diputados federales que están por entrar sientan los miedos que tiene la gente que vive en las zonas de conflicto, como legisladores que vayan a caminar a las comunidades, platicar con las autoridades, así como hacen los curas salen a caminar en Chiapas y platicar con la gente, ese debe de hacer los gobiernos”, señaló Alonso González.

Municipios ¿Sacerdotes de Chiapas están involucrados con el crimen organizado?

Indicó que no se puede ocultar sobre el desplazamiento forzado, es una situación que conoce todo el mundo, y que en esta zona nadie mira o no nadie quieren mirar que es lo que están pasando, porque hay también miles de migrantes en la costa caminando, esto quiere decir que son nuevos retos, son nuevos problemas, son nuevos conflictos que hay en Chiapas.

“El estado debe garantizar el tránsito de los que entran en Chiapas, así como los desplazados que existe en el estado, sobre todo la seguridad no resolvemos nada negando o ocultando todo, pero la Iglesia no puede decir que todo está bien, tampoco el gobierno puede decir que todo está bien, tampoco podemos decir que todo está mal, porque también hay buenas acciones, hay zonas que están trabajando bien, no es todo negro, no es todo bueno, y no es todo malo, y que nos pongamos de acuerdo con los gobiernos en el tema de seguridad, y que se priorice la paz social en Chiapas”, concluyó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️