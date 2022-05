Migrantes duermen en las calles, albergues se encuentran saturados

Migrantes que llegan a la ciudad han tenido que dormir en calles o parques, pues ante la gran cantidad de extranjeros que están arribando todo se encuentra saturado, sobre todo los tres principales albergues de Tapachula.

Los migrantes que ingresan a territorio nacional por la frontera sur, señalaron que a Tapachula llegan sin dinero, pues lo poco que traen se los quitan los delincuentes o las propias autoridades por su paso en Centroamérica.





Oscar Lujan, originario de Venezuela, que ingresó a México hace tres días, platicó para Diario del Sur y desde que está en Tapachula no sabe que es dormir en una cama, ya que no tiene dinero para pagar un cuarto de hotel o una renta.

“Acá en Tapachula me ha tocado dormir en la calle, en las banquetas, parques y de lugares donde no me lleguen a correr los policías de la ciudad, pues los albergues están a tope”, expresó.





Añadió que la vida para los migrantes en está ciudad esta bien complicada porque hay muchos y no pueden seguir avanzando sin el tramite que les piden las autoridades mexicanas.

Gabriel Cedeño, venezolano, mencionó que él ha tratado de ingresar a un albergue, sin embargo, no ha podido porque a los dos que ha acudido le han dicho que están saturados y no puede entrar una persona más.

Externó que a él le ha tocado ver mujeres que también tienen que dormir en las calles o en las banquetas de los albergues de la ciudad, pues de igual forma se les han negado el ingreso a los albergues.





Migrantes que llegan a la ciudad han tenido que dormir en calles o parques / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





“Yo fui al albergue Belén y Jesús El Buen Pastor pero no he podido entrar, en el Belén me dijeron que están saturados y que únicamente dejan ingresar a familias y en el otro solo me dijeron que ya no hay capacidad para más personas”, abundó.

Los albergues de la ciudad han dado a conocer que están rebasados hasta en un 300 por ciento y no tiene capacidad para recibir a más personas, ya que el número de migrantes que esta llegando es bastante.

Los albergues que tienen capacidad para atender a 150 personas por el número de camas, ahora están atendiendo hasta 400 personas de distintas nacionalidades, principalmente originarios de Venezuela.

Los albergues de la ciudad han dado a conocer que están rebasados hasta en un 300 por ciento / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur