Morena no quiere a Juan Salvador como candidato en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Fundadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Cristóbal, acudieron a las instalaciones de este instituto político en Tuxtla Gutiérrez, para manifestar su rechazo a la posible candidatura del diputado con licencia, Juan Salvador Camacho Velasco, por la presidencia de San Cristóbal.

En conferencia de prensa, Ángela Ruiz aseguró que la mayor inconformidad radica en que no quieren la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sino que las candidaturas sean ocupadas por “morenistas de corazón y no brocheados de verde, que entran y solo se sirven ellos y no le sirven al pueblo, Morena es del pueblo y por lo tanto lo vamos a defender nosotros como pueblo”.

Local Congreso del Estado autoriza a Juan Salvador separarse del cargo

“Ahí tenemos a Juan Salvador Camacho que viene del Verde y que nos quieren imponer en San Cristóbal como presidente municipal, la línea la está tirando el Güero Velasco, viene Eduardo Ramírez y también Juan Salvador Camacho no son bienvenidos en Chiapas, lo ideal es que se desaparezcan de Chiapas”.

Asimismo, consideró que Morena puede ir solo a las próximas elecciones, ya que no necesita de otros partidos “Morena tiene mucha gente, nosotros somos representantes de más de 19 municipios, y en caso nos impongan candidatos, tendremos que acordar como base del partido las acciones a realizar”.

“No vamos a permitir que otra vez nos la vuelvan hacer como la vez pasada, no es justo que se estén metiendo únicamente a servirse, porque no les interesa el pueblo, llegan y se sirven con la cuchara grande, y los que han trabajado por Morena los están haciendo a un lado, eso es una injusticia, el pueblo se cansa de tanto pinche tranza, el pueblo ya está despierto, estamos hartos de los políticos que no hacen nada”.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Otros militantes inconformes dijeron que hay que seguir lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador “necesitamos gente que realmente sea del pueblo, que el pueblo elija a su propio candidato y así nos respetemos como Morenistas, no queremos alianza con el Verde, estamos cansados”.

Por último, también pidieron la destitución de Ciro Sales como dirigente estatal del partido, ya que es quien está permitiendo todas esas alianzas “así que fuera Ciro Sales de Chiapas”.