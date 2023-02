Desmienten rumores sobre muerte de peces popoyote en humedales de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas - Trabajadores del parque artificial han desmentido los rumores que circulaban en redes sociales sobre la presunta muerte de peces popoyote en los humedales María Eugenia y Manantial Navajuelos en la zona sur-oriente de la ciudad.

Esta casa editorial al realizar un recorrido en el lugar pudo observar que los humedales de María Eugenia y Navajuelos no tienen nada que ver con el parque artificial que se encuentra ubicado a un costado del boulevard San Cristóbal. Este parque fue construido en el año 2006 y recibió mantenimiento en 2009 y actualmente está siendo sometido a un nuevo mantenimiento.

Según los trabajadores encargados del mantenimiento del parque, la laguna no se está secando, sino que se ha cerrado una válvula para vaciar el agua y sellar las grietas que presenta la construcción. Además, los peces popoyote no se han muerto, sino que han sido retirados a otro lugar para asegurar su supervivencia durante los trabajos de mantenimiento.













Se ha indicado que este parque no está abierto al público en este momento y que su mantenimiento continuará durante aproximadamente 2 a 3 meses más. Se ha pedido a la población que no acuda al lugar en estos momentos debido a que no hay acceso permitido.





Este parque no está abierto al público en este momento debido a su mantenimiento / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Las autoridades locales han aclarado que los humedales de María Eugenia y Manantial Navajuelos se encuentran en buenas condiciones y que no han sufrido ningún tipo de daño en relación al parque artificial. Además, se ha señalado que estas áreas naturales son importantes para la biodiversidad de la región y se han implementado medidas de conservación para protegerlas.

La aclaración de las autoridades ha disipado los rumores sobre la muerte de los peces popoyote y ha dejado en claro que el parque artificial se encuentra en mantenimiento para su conservación y que las zonas naturales de la región se encuentran en buen estado.