Mujer agredida por un elemento de la Guardia Nacional busca justicia

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Una mujer originaria de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, ha denunciado por tercera ocasión haber sido víctima de agresión física en su negocio, por parte de un elemento perteneciente a la Guardia Nacional.

Inés Crescencia Suárez Cruz, denunció que el 1 de mayo fue agredida físicamente por un elemento de nombre Macedonio Mar Pérez que ese día se encontraba franco, quien llegó a su negocio de micheladas y después de haber ingerido algunas bebidas y estando presuntamente en estado de ebriedad comenzó a golpearla por no acceder a servirle más cervezas.





"Ya tiene más de 2 meses que me agredió este hombre y hasta el momento no he tenido justicia, exijo a los altos mandos de la Guardia Nacional que lo regresan a San Cristóbal este hombre porque tengo entendido que lo trasladaron a Puebla, por lo que exijo que se haga justicia", denunció.

Indicó que ninguna organización defensora de los Derechos Humanos o institución gubernamental le ha brindado apoyo y a pesar de haber presentado su denuncia en la Fiscalía de Justicia solo le han dicho que están trabajando pero no ha visto resultados hasta ahora.

"Es lamentable lo que está pasando conmigo, estoy recabando dinero en efectivo para viajar a la Ciudad de México y denunciar con los altos mandos de esta institución, que se enteren que este elemento me agredió físicamente, que en lugar de cuidarnos nos agreden"