Mujeres que fueron desalojadas regresan a su casa, en San Cristóbal

San Cristóbal de las casas.- Luego de haber sido desalojadas el día de ayer martes en su domicilio particular por una actuaria y policías estatales, la familia de tres mujeres regresaron a su casa quiénes manifiestan que deberán ocuparlas porque son las propietarias del inmueble que les dejó como herencia sus abuelos que ya fallecieron.

Al respecto Patricia Minerva Trujillo, en entrevista telefónica dijo que decidieron regresar a su casa ubicado en la calle Doctor Navarro 22-B, del barrio de El Cerrillo, lugar donde fueron desalojadas por una actuaria promovido por su tío Antonio Roberto "N"pero temen que sean desalojadas nuevamente.





"He recibido amenazas por mi familia y que van a volver a desalojarnos, por eso estoy muy preocupada porque si se llega a cumplir pues no sé a qué horas llegarían, si en en la noche o en la madrugada, pues si lo llegan a ser pues vamos a estar otra vez en la calle y por eso estoy preocupada por mi madre y mi hija que somos tres mujeres indefensas", Índico.

Finalmente, pidió el apoyo a los vecinos de la calle doctor Navarro para que estén alertas ante estas amenazas de desalojo, porque como mujeres indefensas no se pueden defender por sí se presenta nuevamente a las autoridades a desalojarlas, "pido que me ayuden, que me apoyen, porque esta es mi casa y no deben de desalojarnos"