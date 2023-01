Organizaciones denuncian violación de Derechos Humanos hacia las mujeres

San Cristóbal de las Casas.- Colectivos, feministas y Defensores de Derechos Humanos denunciaron que durante la pandemia de 2020, 2021 y 2022, fueron violentados sus derechos humanos porqué la mayoría de ellas no fueron atendidas de manera oportuna en hospitales de gobierno cuándo se enfermaron del coronavirus.

Al respecto, una de las activistas señaló que cada año presentan la agenda de los trabajos que realizan el Frayba en coordinación con otras organizaciones no gubernamentales.

Luego de la presentación de la agenda 2023 denominada "Mujeres y Autonomía, Corazones de la Libertad y la Justicia", informaron qué se registraron diferentes violaciones a los derechos humanos en el 2022 y durante la pandemia fallecieron varias mujeres, además fueron violadas, maltratadas y algunas no alcanzaron a presentar sus demandas, por lo que este año 2023 continuarán trabajando para que las mujeres indígenas puedan ser asesoradas y presentar cualquier tipo de denuncia en caso de que sean violadas sus Derechos.









Al respecto, Dora Lilia Roblero García, una de las moderadoras en entrevista señaló qué efectivamente en esta presentación de la agenda se informó sobre la violación de Derechos Humanos que sufrieron las mujeres durante el 2022 y durante la pandemia así como también que lamentablemente no lograron sobrevivir, muchos de ellas dejaron huérfanos a sus hijos.









"Muchas mujeres murieron durante la pandemia porque varios de ellas no lograron ser atendidas por un médico o simplemente no los atendieron y eso también es una violación a los Derechos Humanos, algunas fueron maltratadas, perseguidas hostigadas, amenazadas y que por temor no presentan sus denuncias y algunas mujeres son reconocidas por el valor que tiene y que han presentado sus demandas de manera oportuna ante la autoridad correspondiente para que sean castigados sus agresores", señaló Dora Roblero.





Puedes leer también: ¡Evitando el feminicidio! Asociación ofrece asesoría y defensoría a mujeres

Este 2023 continuarán trabajando y asesorando a las mujeres porque es el tema principal de este año defender a las mujeres, porque muchos sufren para buscar a sus hijas, hijos que están desaparecidas o desaparecidos, por lo que junto con con otros activistas continuarán trabajando porque también algunas mujeres durante la pandemia los corrieron de sus áreas de trabajo tomando como pretexto el coronavirus.

Finalmente, una de las activistas presentes protestó en contra de la mesa del presídium porque en el informe no mencionaron que la antropóloga Mercedes Olivera quién falleció hace 2 meses y que ella luchó arduamente en defensa de las mujeres y que no es posible que en esta presentación de la agenda hayan dejado fuera.