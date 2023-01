¡Citlalli exige justicia! Señala ser víctima de Luis Ricardo por agresión física

San Cristóbal de las Casas.- Integrantes de la Organización Dalia Colectiva de Feministas Universitarias en San Cristóbal, denunció que un sujeto golpeó a una fémina el cual quedó severamente lesionada y piden que se aplique la justicia en contra del agresor, ya que hasta el momento continúa libre y paseando por las calles de la ciudad.





Estudiantes de Derecho denuncian la agresión hacia una de sus compañeras que lleva por nombre Citlalli / Foto: Cortesía | Citlalli





Al respecto, Citlalli señaló ser la víctima y denuncio qué hace un par de días fue objeto de agresión física de un nombre el cual recibió varias lesiones en toda su anatomía y pide su apoyo de las organizaciones feministas y la sociedad para que se castigue a este sujeto el cual es un reconocido en la ciudad colonial.





De acuerdo a la denuncia qué hizo en redes sociales señaló directamente a Luis Ricardo de ser el responsable de ésta agresión y pidió qué se castigue porque presuntamente se ha dedicado a golpear a otras mujeres, por lo que diferentes organizaciones feministas y la sociedad se han unido para que se castigue a este hombre agresor.





En San Cristóbal Citlalli exige justicia por agresión física de Luis Ricardo / Foto: Cortesía | Citlalli





"Quiero denunciar a Luis Ricardo A. H. me golpeó en repetidas ocasiones, me asfixió y me partió en el piso, pisó mi cabeza contra el suelo en repetidas ocasiones, tengo hematomas en la cabeza y una probable fractura de pómulo, yo estaba sola y mi novio no estaba en ese momento, necesito ayuda para proceder legalmente por favor difundan ésta denuncia, lo hago responsable de todo lo que me pueda pasar y a mi familia", concluyó.

