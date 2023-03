Toman escuela primaria en Chiapa de Corzo, denuncian bullying por parte de maestros y alumnos

Padres y madres de familia de la Escuela Primaria 5 de Mayo, ubicada en la colonia Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo, tomaron el edificio la mañana de este jueves para denunciar una serie de abusos y situaciones preocupantes en la institución.

Entre las denuncias presentadas se encuentra el bullying entre compañeros, pero lo más grave y preocupante es que maestros están involucrados aseguran los padres. Los denunciantes señalaron que hay reportes de niños golpeados y que nadie ha actuado ante esta situación.

Decenas de padres y madres de familia llegaron a la escuela con fotos que evidencian golpes en la parte de la espalda baja de un niño, asegurando que estos casos han sido denunciados ante la autoridad inmediata, que es la directora de la escuela, pero que nadie ha hecho nada al respecto.





Padres y madres de familia denuncian bullying en la escuela 5 de mayo de #ChiapaDeCorzo, aseguran que maestros y alumnos estan involucrados pic.twitter.com/vlcBuiTUBE — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 2, 2023





"No es justo que pasen estas cosas, ya nos quejamos con el supervisor, pero no hace nada, porque es esposo de la profesora, no queremos que pase a mayor, porque la misma maestra se desquita con los alumnos, incluso le quita sus desayunos", mencionaron las madres de familia.

Los padres de familia señalaron que este problema viene desde el año pasado y temen que en algún momento pueda ocurrir una desgracia mayor. Por ello, decidieron actuar de esta manera tomando la escuela.





A través de fotografías expusieron las evidencias que persisten casos de bullying y violencia dentro de la escuela / Foto: Cortesía | Padres de familia





Además, los padres de familia pidieron que se lleve a cabo el operativo mochila en esta escuela, pues ya han encontrado a varios niños que llevan navajas y con ellas amenazan a sus compañeros, incluso algunos llevan estupefacientes, dijeron, ignorándose dónde los adquieren.

Los denunciantes solicitan el cambio de maestros y directora Hilda Mina, antes de que suceda algo más grave. Se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y solucionen esta situación que afecta a la comunidad educativa de la Escuela Primaria 5 de Mayo.





Mediante un oficio señalan que ya han levantado su queja pero que no han tenido respuesta / Foto: Cortesía | Padres de familia / Foto: Cortesía | Padres de familia