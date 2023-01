La verdadera Fiesta Grande es la calle y el pueblo: Patrón de los parachicos

Ante el cambio de sede de la feria comercial de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo 2023, el patrón de los parachicos Rubicel Gómez Nigenda, pidió a la población no caer en confrontación y darle una oportunidad a esta nueva propuesta, que busca continuar posicionando esta festividad a nivel nacional e internacional.

“La fiesta nuestra es; las calles, las casas, el pueblo en general, el pueblo es es el escenario, el personaje son todos los que participamos en ella, ya sea vestidos del personaje de parachico o de civil, esa es nuestra fiesta, eso es lo que nos identifica, eso es lo más importante que difiere de otros pueblos”.

Así mismo dijo que en dado caso que no funcione la propuesta de este año, se tendrá que hacer del conocimiento al Comité Organizador, para que la fiesta vuelva a sus orígenes.





“La fiesta de enero se daba igual que otros pueblos en el parque, es la primera vez que se va a otro lugar pero ha habido muchas críticas, ha habido muchas inconformidades, pero creo que tenemos que ver qué pasa”.

Gómez Nigenda explicó que actualmente se encuentra desarrollando una legislación para que el traje de parachico no se utilice en algunos mítin políticos o incluso en algunos cruceros de la ciudad, ya que desde 2010 es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.





“El parachico no es un espectáculo, no es para presentarse en un acto político atrás de una persona importante como haciéndole reverencia, no, el parachico baila por las imágenes que se tienen, fe devoción, pero no para quedar bien con alguien o simplemente ser mercenario de la cultura”.

Finalmente explicó que en la actualidad no hay políticas públicas que permitan defender al 100 por ciento está cosmovisión de los parachicos, sin embargo, seguirá trabajando para que hayan sanciones y poner un alto a este tipo de situaciones que hacen los políticos.