Patronato de bomberos de Jiquipilas denuncia falta de apoyo de alcalde

Jiquipilas. Desde hace cuatro años, el patronato de bomberos del municipio de Jiquipilas se constituyó, un acta notariada lo avala y el que lo representa es el ingeniero Cesar Ramos Pon mientras que 10 personas más lo conforman tanto de Cintalapa como del mismo Jiquipilas, son puros voluntarios y con mucha experiencia en la materia.

El ingeniero José Armando Cruz Alemán, (integrante del patronato), dijo que ya cuentan con equipo de protección personal, mediante gestoría consiguieron un terreno en préstamo para habilitar la base, tienen también herramientas, bancos, bombas, motobombas, mochilas colapsables, y gente muy capacitada para prestar el auxilio en el momento que se necesite, ya sea incendio de pastizal, forestal, casa-habitación, de autos, accidentes trágicos, rescate de flora, fugas de gas, y lo que se ocupe.

“Pero el problema más grande lo tenemos con el presidente municipal Hugo Lázaro, porque quieren pedirle el apoyo con algunos muchachos, pero hasta este día, ha puesto muchos pretextos para no recibirnos y escuchar las peticiones, no sabemos porque la negativa rotunda hacia nosotros, si al final de cuenta el que se vería beneficiado sería el mismo municipio que él representa, pero eso como que no lo entiende el contador”, dijo Cruz Alemán.

Mencionó el entrevistado que hace unos días visitó este valle el comandante Marcos Guerrero, quien funge como director del instituto de bomberos en el estado para platicar con el alcalde y presentarle el plan-proyecto (porque él mismo presidente ya había agendado la reunión con ellos), pero lo que más le ha sobrado al contador Hugo son pretextos para no estar presente en esta reunión y otras, lo que deja en claro que no le interesa saber de qué se trata y como se pondría en marcha este interesante proyecto de bomberos Jiquipilas.

“Cabe mencionar –dijo el ingeniero- que este valle y por su cercanía con la carretera de paga Coita-Arriaga, sería de mucha ayuda que la estación ya funcionara, porque al ocurrir tantos accidentes en esta vía de cuota, se podría llegar más pronto al prestar el auxilio, tomando en cuenta que la citada vía tampoco cuenta con un equipo de socorro capacitado, y así se podrán salvar más vidas, pero esa solución de ayuda solo lo vemos nosotros, el alcalde no“, concluyó el ingeniero.