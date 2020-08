Persiste desabasto de insumos y medicamentos: Médicos y enfermeras

La pandemia del Coronavirus, descubrió la realidad que persiste en las instituciones de salud en Chiapas, la carencia de recurso humano, de medicamentos, y el nulo apoyo del gobierno estatal, para aminorar estas deficiencias; así han manifestado médicos y enfermeras de asociaciones y sindicatos de salud de la región Soconusco.





Municipios Mototaxis suben precio de pasaje en Copainalá





Desde que se registró el primer caso de fallecimiento por COVID19 en Chiapas, al día de hoy, han muerto 46 trabajadores de la salud, que han estado en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, y al menos 400 profesionales más, están contagiados, sin embargo, para las autoridades estatales, las condiciones en los nosocomios están al 100 ciento, afirmó la Secretaria General de la Subsección 8 de Huixtla de la Sección 50 del sindicato de salud, María Margarita Tirado Mina.

Denunció que no hay material, insumos ni equipo para hacerle frente al coronavirus que, hasta el día de hoy, la Secretaría de Salud registra solamente poco menos de 6 mil casos de contagios y casi 500 personas fallecidas, no obstante, dijo, esas cifras todos saben que no se acercan a la realidad.

Mina detalló que el gobierno se debe ocupar en dotar de todos los insumos que se necesitan en el tratamiento del Covid-19, asimismo que todos los trabajadores de la salud que intervengan en esta batalla, cuenten con el equipo de protección adecuado, porque en la mayoría de los casos, el personal de la salud, destina parte de su salario para su protección, cuando la obligación es del Estado.





Lee también: Accidente carretero deja 6 heridos





"Si bien los contagios de Covid-19 han disminuido en las últimas semanas, los riesgos para el personal médico que labora en las distintas instituciones de salud es alto, por lo que exigimos a las autoridades para que realmente cumplan con el abasto de insumos y medicamentos, a fin de brindar una mejor atención a los pacientes", ahondó.





Foto: Marvin Bautista | Diario Del Sur





También manifestó su inconformidad sobre la criminalización médica orquestada desde dependencias gubernamentales, que perjudica a todos los trabajadores de la salud, por ello, pidió al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, voltee a ver la realidad que se vive en Chiapas, y que no se deje engañar por las cifras que maquilladas.