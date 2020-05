Piden restringir horarios de movilidad de tapachultecos

Ante la renuencia de la población de atender el #QuédateEnCasa y por el temor de que los casos de Covid-19 puedan incrementarse de manera exponencial, al grado de colapsar a las instituciones de salud, el Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (MAO-LN), pide a las autoridades tomar medidas más extremas en Tapachula.

El representante del Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (MAO-LN), Romeo Ibarra Tercero, afirmó, que la autoridad municipal debe de restringir el horario de movilidad de la población para evitar mayores contagios, ya lamentablemente los tapachultecos siguen aglomerándose en el primer de la ciudad sin respetar las medidas preventivas.

Dijo, que no es posible que en plena fase 3, considerada como la etapa más peligrosa de la pandemia, la población siga transitando por las calles como si no existiera ningún riesgo de contagio y sin tomar en cuenta que ante un crecimiento de casos de Covid-19, las instituciones de salud no tendrán la capacidad para atender a los pacientes.

28 casos de Covid-19 en Tapachula

Señaló, que el cierre de las calles de la zona centro no ha servido de nada, por ello, la autoridad municipal debe extremar las medidas y restringir el horario de movilidad y operación de comercios, cómo es el caso de las instituciones bancarias que en plena fase 3 siguen aglomerando personas.

"Ante la pandemia del Covid-19, es necesario que la población atienda el llamado de las autoridades de quedarnos en casa porque no sirve de nada andar corriendo riesgos innecesarios, ya que lo que se trata es de no colapsar las instituciones de salud y por ello, pedimos que se extremen las medidas porque la gente ha hecho caso omiso", abundó.

También pidió a la Secretaría de Bienestar a que suspenda las reuniones que realizan en las colonias los Servidores de la Nación, según para los Créditos a la Palabra, sin embargo, exponen a la población y aumentan los riesgos de contagios en plena fase 3.

El Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional ha hecho el llamado a todos los militantes de las diversas colonias para que atiendan las medidas preventivas implementadas por las autoridades, ya que se vienen días peligrosos en donde los casos y fallecimientos por Covid-19 van a incrementarse.

"Pedimos a la autoridad a que se restrinja la movilidad tal y como se ha hecho en otros municipios, de lo contrario la población seguirá en las calles, ya que lamentablemente las personas no han entendido que entre más desobedezcan a las recomendaciones más tiempo tardaremos en salir de la pandemia", acotó.