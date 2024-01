¡Sin retorno! Desplazados de Chenalhó ahora viven en San Cristóbal

Municipios Desplazados en San Cristóbal exigen justicia y reparación de daños

Desde el 26 de mayo de 2016 fueron desplazados 54 familias con un total de 246 personas entre hombres, mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad, en el ejido Puebla municipio de San Pedro Chenalhó a causa de problemas políticos y hasta el momento continúan fuera de sus casas, de sus viviendas, de sus terrenos y actualmente viven en una ex granja de pollos ubicada en la zona oriente de San Cristóbal de las Casas, lugar donde permanecen desde su desplazamiento y muchos de ellos han perdido la vida a causa de una enfermedad porque no hay atención médica, la única demanda es la reubicación porque ya no quieren regresar en el ejido.





Al respecto, Araceli Cruz López representante y una de las mujeres desplazadas del ejido Puebla, quien se encuentra también refugiada en el campamento provisional lugar donde funcionaba como crianza de pollos, en entrevista señaló que desde hace más de 7 años fueron desplazados del ejido Puebla municipio de San Pedro Chenalhó, por problemas políticos y responsabilizan directamente a la ex alcaldesa Rosa Pérez Pérez y el actual presidente municipal Abraham Cruz Gómez originarios de este ejido, y que en ese tiempo por no apoyar a su partido empezó el conflicto entre los habitantes y por la noche fueron atacados a balazos y fue asesinado su padre, más tarde se presentaron elementos de la fiscalía de justicia indígena para levantar el cuerpo y por usos y costumbres no permitieron que se le practicara la necropsia de ley y le dieron cristiana sepultura en la cabecera municipal de San Pedro Chenalhó y que hasta la fecha no se ha hecho justicia por la muerte de su padre.

Refugio en San Cristóbal de las Casas para los desplazados de San Pedro Chenalhó en dónde llevan más de 7 años viviendo / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

“Nosotros responsabilizamos a Rosa Pérez Pérez expresidenta municipal y el actual presidente Abraham, porque fueron los que incitaron a la gente y no se ha hecho justicia sobre la muerte de mi papá, ya son más de 7 años estamos desplazados aquí en la ex crianza de pollos, nosotras y nosotros es como si fuéramos unos pollitos porque aquí nos tienen el gobierno, aquí vamos a estar hasta que se solucionen nuestras demandas y la única demanda es la reubicación, ya no queremos regresar a Chenalhó”, indicó.





Recordó que, como mujer y como indígena extraña su casa a pesar de que es una humilde vivienda, pero también extraña la milpa, el campo, porque a diario cosechan todo tipo de productos para poder sobrevivirse, ahora en esta ciudad colonial no se puede vivir porque no hay trabajo, hay mucha enfermedad y que a raíz de esto los médicos no dan atención médica y lamentablemente se han muerto como cuatro menores y tres adultos a causas de enfermedades.

“Un familiar mío se trasladó al norte del país y que trató de cruzar para llegar a los Estados Unidos, pero lamentablemente él perdió la vida y lamento sobre todos los hechos que se está registrando durante nuestro desplazamiento forzado, porque no hay atención de los médicos y personal de Protección Civil ha apoyado, pero no en su totalidad aún falta mucho para que seamos surtidos de víveres, la gente sufre en esta ex granja de pollos”, señaló.

Finalmente, dijo que el gobierno se comprometió a solucionar sus demandas, pero lamentablemente no se ha hecho y la única demanda es la reubicación, porque en sus casas ya no quieren regresar a pesar de que los extraña, pero en el lugar hay un peligro constante y exigen que se solucione porque este sexenio ya se va y no fueron resueltos sus demandas.