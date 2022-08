Rechazan aumento de horas, maestros se reúnen en San Cristóbal

Tal como estaba anunciado, el magisterio del Nivel de Educación Indígena (NEI) en la región altos de Chiapas sostuvo una reunión en el sur de la ciudad de San Cristóbal donde se trataron varios temas, pero el más importante que se habló fue sobre el incremento de horas laborales y de los cursos que se están llevando a cabo implementado por las autoridades educativas.

Al concluir la reunión Sergio Gómez Martínez coordinador regional del NEI en la región altos, en entrevista dijo que los temas que se tocaron fueron varios, pero el mas fuerte es sobre el aumento de 2, 3 a 4 horas laborales a cada maestro, mientras el segundo es sobre los cursos que se están llevando a cabo en varios municipios y que no están de acuerdo.

También puedes leer: No hay solución a conflicto en Universidad Pedagógica Nacional en Chiapas

"El día de hoy nos reunimos con la base trabajadora y acordamos sobre el incremento de dos, tres a cuatro horas de trabajo, no lo vamos a aceptar porque únicamente van a pagar 60 pesos la hora y sabemos que las horas extras se deben de pagar el doble, por lo que el magisterio acordó no participar en este punto y todos rechazamos y no lo vamos a aceptar porque en las comunidades no aceptan este aumento de horas de trabajo y además el magisterio no participará, porque es un atropello laboral", indicó Gómez Martínez.





#Municipios | Sergio Gómez Martínez coordinador regional del NEI dijo en entrevista que se sostuvo una reunión en la que se habló el aumento de horas laborales pic.twitter.com/OUw7Lfrrmn — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 22, 2022





Así también dijo que el curso implementado por las autoridades de educación, no se sumarán porque el magisterio no fueron tomados en cuenta la opinión de cada uno de ellos, sino que son órdenes de las autoridades de educación, "y no lo vamos a aceptar".

Índico qué en los lugares que se están llevando a cabo los cursos, un grupo de maestros se trasladarán al lugar para clausurar este curso, todos los maestros quiénes están asistiendo se les invitaran que se retiren, "porque nosotros no lo vamos a permitir porque esto es producto del charrismo".