Organizaciones denuncian 11 niños y adolescentes asesinados en Pantelhó

Se han registrado 11 niñas, niños y adolescentes asesinados en el municipio de Pantelhó, tan solo el año 2024, así lo han denunciado las Organizaciones Melel Xojobal (Luz Verdadero) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), a causa de los enfrentamientos que se han registrado por grupos civiles armados que opera en el municipio, a pesar de que el ejército y la guardia nacional se encuentran cerca de la cabecera municipal, no han hecho nada para brindar seguridad a la población.

Las organizaciones han señalado que de enero al 16 de mayo del 2024 se han registrado un total de 11 asesinatos de niñas, niños y adolescentes y 9 casos de lesiones por armas de fuego, por lo que exigen a las autoridades de los tres niveles el reconocimiento de la crisis de violencia que se vive en la entidad y medidas para garantizar la protección integral de las infancias y adolescencias en Chiapas, señalan que el más reciente fue el pasado martes 20 de mayo en la comunidad la Piedad.

Mientras la fiscalía de justicia no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso, los familiares de los que sufrieron el ataque, en su lengua materna denunció que el grupo de los machetes quemaron sus casas y luego asesinaron a varias personas, totalmente quedaron sin techos, sin comida, por lo que pidió el apoyo de la población, además señaló que algunos familiares están desaparecidos, desconoce su paradero, ella estaba refugiada en las montañas de Pantelhó.

“Mira me lo quemaron mi casa, lo quemaron mi lugar, ya no tengo nada ni tengo comida, no tengo maíz, frijol, tortilla, pozole, todo me lo quemaron los machetes, mi marido no lo vi donde se fue, pero lo mataron, me quemaron mi casa, mis hijos no los vi, me los mataron, estoy buscando a ellos y no aparecen, tenía yo mi dinero, pero me lo quemaron todo, salimos corriendo por las balas de los machetes, tuvimos mucho miedo, ya regresé, pero encontré mi casa quemada”, señaló una de las víctimas.

Mientras los pobladotres señalan que los ataques que se están registrando en Pantelhó, lo responsabilizan directamente a Rubén y José de apellidos Herrera, por lo que pidió a la gente no transitar en las carreteras por seguridad de ellos mismos, “estamos abandonados de los gobiernos estatales y federales, sin atención, sin respeto a la vida, mientras no abra paso a Pantelhó.

Al respecto, el presidente de México, durante su acostumbrada conferencia de prensa matutino, desmintió son la muerte de una familia, que no hay ningún reporte de personas muertas en Pantelhó, “no hubo asesinatos en Pantelhó, Chiapas, esto es para meterle miedo a la gente, la mentira es reaccionaria, no hay que mentir, no hay que robar”, mientras las organizaciones dieron nombres y apellidos de los fallecidos.

