Pese a fuertes lluvias, ríos de San Cristóbal se mantienen a su nivel

Protección Civil en San Cristóbal de Las Casas, señala qué ante las fuertes lluvias, por el momento no hay amenazas de desbordamiento de los ríos, las zonas que están amenazadas por alguna inundación hasta el momento no existe ni un peligro y los ríos mantienen su nivel en los municipios y San Cristóbal están siendo vigilados por protección civil.

En entrevista telefónica Víctor amezcua Vázquez, delegado de Protección Civil en la región altos, aseguró que los albergues que fueron instalados en cada municipio de la región altos, afortunadamente no se han usado por que no han existido personas desalojadas y no se ha reportado el desbordamiento de ríos, únicamente deslaves en las carreteras y que son solucionados por las autoridades de cada municipio.

En el caso de San Cristóbal de Las Casas, dijo que los ríos Amarillo y Fogótico hasta el momento hay un 70, 80 y 90 por ciento de su nivel, no hay amenazas de inundaciones en las colonias de la zona norte de San Cristóbal, si en caso llegara a registrarse un desmoronamiento de uno de los ríos, los albergues están listos para recibir a los damnificados, los albergues que están destinados son las instalaciones del Sitram, Auditorio Básquetbol, Centro de Convenciones El Carmen y la Albarrada.

Finalmente, Amezcua Vázquez también hizo un llamado a la ciudadanía de no tirar basura en las esquinas y en las calles, "porque las corrientes del agua en temporada de lluvia los arrastra y genera encharcamientos y luego vienen las inundaciones, y los que más sufren son los que penetran agua en los domicilios y luego los drenajes se destapan".