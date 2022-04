Saldo blanco en la última semana de vacaciones en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- Se terminaron las vacaciones de turistas que arribaron en San Cristóbal de Las Casas con un saldo blanco reportaron personal de Protección Civil de San Cristóbal de Las Casas, asegurando que si hubo lesionados pero de no gravedad y qué algunos no merecieron atención médica y afortunadamente no hubo personas muertas en accidentes.

Al respecto Víctor Amezcua Vázquez delegado de Protección Civil en la región Altos de Chiapas, en entrevista dio a conocer que en esta última semana de vacaciones aseguró que afortunadamente fue un saldo blanco en San Cristóbal, así como en la región altos de Chiapas por lo que dijo estar feliz de haber sido unas vacaciones con un saldo blanco.

Te puede interesar: La Kisst, uno de los humedales más protegidos en San Cristóbal

Víctor Amezcua dijo estar feliz de haber sido unas vacaciones con un saldo blanco / Foto: Cortesía delegación regional Altos

"Fíjate que en las carreteras de San Cristóbal y en la región altos fue un saldo blanco, sí hubo accidentes de tránsito en carreteras federales y estatales pero no fueron de gravedad, no hubo personas lesionadas de gravedad, ni mucho menos personas muertas fueron únicamente daños materiales, ese es lo que corresponde la región altos y que afortunadamente las vacaciones terminaron y regresaron sin incidentes los vacacionistas", señaló.

En la región altos y otros parques turísticos donde no se reportaron accidentes / Foto: Cortesía delegación regional Altos

Por lo que afirmo que este último día de vacaciones del domingo miles de turistas regresaron a sus ciudades quiénes disfrutaron sus vacaciones en la entidad, en la región altos y otros parques turísticos donde no se reportaron accidentes a su regreso a sus lugares de origen.