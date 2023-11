Turistas nacionales reactiva la economía en San Cristóbal

Decenas de turistas nacionales llegan a San Cristóbal de Las Casas, para disfrutar el clima, y dejan una derrama económica para los empresarios, muchos de ellos permanecieron más de una semana en el valle de Jovel, algunos han permanecido y por las noches disfrutan el rico clima y la marimba del kiosco del parque central.

Luego de varios días en que se reportara la nula presencia de turistas internacionales y nacionales en la ciudad de San Cristóbal, ahora se han observado la presencia de turistas nacionales, y que seguramente estarán dejando una derrama económica en San Cristóbal, muchos de ellos han decidido llegar a esta ciudad por el clima y sus calles.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Al respecto, Elizabeth procedente de San Luis Potosí, dijo que su presencia en San Cristóbal es por el clima agradable que tiene y porque le han señalado que visiten la ciudad, por sus calles, sus monumentos históricos, así como su gente y muy segura para transitar por las calles.

“Venimos de San Luis Potosí junto con otras dos personas más, porque el clima de San Cristóbal nos gusta, es agradable, fresquecito y me gusta mucho, llegamos el pasado sábado, pues San Cristóbal nos han dicho que está muy bonita, y me gusta la marimba y junto con la gente que me acompaña”, señaló.

Mientras la música de marimba lo disfrutaron bailando, tocando sus mejores melodías y hasta las 9 de la noche el resto de los turistas se retiraron del kiosco del parque central, con la idea de regresar en el mes de diciembre para disfrutar las heladas que se registra es estos días, tal como se han registrado en años anteriores.

Los turistas nacionales viajan en vehículos particulares, por lo que no fue necesario acudir a las agencias de viaje, porque ellos mismos traen guías de turistas, y muchos de ellos, este día domingo, se trasladaron a la ciudad de Palenque, Cascadas de Azul, Lagos de Montebello, así como el Cañón del Sumidero.

Puedes leer también: Accidente en el tramo San Pedro Chenalhó-San Juan Chamula deja varios lesionados

Por lo que, en pleno otoño, están visitando la ciudad colonial, para disfrutar el clima agradable que tiene la ciudad de san Cristóbal, y aprovechan de visitar otros centros turísticos de la entidad, mientras tanto, también se observa turistas internacionales disfrutando las calles de San Cristóbal.