En México no se aplicará la desaparición de padrinos de bautizos

San Cristóbal De Las Casas.- En México no se aplicará la desaparición de padrinazgos de bautismos y confirmaciones, por qué en la religión católica las madrinas y los padrinos son los segundos padres de los menores en el momento de que se comprometan a presenciar el sacramento y son varios millones de personas que siguen aplicando en la actualidad, por lo que los católicos mexicanos podrán estar tranquilos.

Y es que en Italia este 9 de abril entrará en vigor en la iglesia católica que suprimirá las figuras de padrinos y madrinas en bautismos y confirmaciones por tres años y según se sabe que será aplicada por todas las diócesis del país de forma experimental, y es que un obispo lo solicitó y por acuerdo será suspendido en ese país.

La misión de los padrinos consiste en acompañar a los candidatos de bautismos y confirmación donde se comprometen a ser responsables de sus ahijadas y ahijados y que este papel ha perdido casi por completo, por lo que las y los niños al ser bautizados no podrán tener padrinos y madrinas en Italia.

Al respecto, el sacerdote Víctor Manuel Anguiano junto con el obispo de la diócesis Rodrigo Aguilar Martínez, en el centro de la ciudad al ser cuestionados sobre este tema se negaron a dar información pero comentó algunas palabras que los padrinos y madrinas en Italia no sirven para nada, por lo que los obispos se vieron a suspender por un rato los padrinazgos.

"En México no se aplica esto, lo que está sucediendo en Italia es únicamente para ese país, lo aplicarán a partir del 9 de abril por qué los padrinos y madrinas no sirven para nada, pero en México no se aplicará y además el resto de los países del mundo no se estará aplicando", comentaron.

