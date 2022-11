Parroquia de Simojovel exhorta para que se investigue a fondo los intoxicados en Bochil

Tras la intoxicación de 110 estudiantes de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje del municipio de Bochil, la parroquia de San Antonio de Padua de Simojovel Chiapas, manifestó su total respaldo a las madres y padres de familia, para que continúen las investigaciones y se identifique a las o los responsables.

Por ello, integrantes de esta parroquia tuvieron un acercamiento con las madres y padres de familia de los afectados, donde manifestaron que se suman a las exigencias hacia las autoridades, para que evalúe la situación, pues el próximo 7 de noviembre se prevé que los más de 450 estudiantes retornen a las aulas.

“Nuestro apoyo total a ustedes como padres de familia, como padres de familia, les venimos a decir que no están solos, que sigan luchando para esclarecer todo lo qué pasó, no nos podemos quedar con los brazos cerrados, con los brazos cruzados y fingir que no pasó nada, porque los que fueron afectados fueron sus hijos”.

Por su parte, Joel Ramírez integrante también de la parroquia católica, manifestó que tanto en Bochil como en Simojovel el consumo de alcohol y droga se ha incrementado, por lo que no es un secreto que existen algunos jóvenes que se dedican al narcomenudeo, de ahí la importancia de poner mayor énfasis en esta problemática.





“Jóvenes que han sido presa fácil del narcotráfico y de gente sin escrúpulos, que sin importarles la inocencia y la vida, han sido presa fácil para propagar la venta y consumo de sustancias dañinas que destruyen la vida. Como parroquia, conocemos desde hace días lo acontecido con sus hijos e hijas el día 7 de octubre en la Secundaria Juan de Asbaje, nos sentimos indignados”.

Cabe destacar que de acuerdo a la última reunión sostenida entre las madres y padres de familia con la Fiscalía de Adolescentes, se acordó que las investigaciones continuarán hasta identificar la sustancia con la que más de un centenar de adolescentes resultaron intoxicados.