¡Intoxicados vuelven a las aulas! Secundaria Juana de Asbaje reanudará clases

Será el próximo 7 de noviembre cuando los más de 450 estudiantes de la Escuela Secundaría Juana de Asbaje del municipio de Bochil, Chiapas, reinicien las clases, dio a conocer el Comité de Padres de Familia.

De la plantilla de 23 profesores que tiene el plantel educativo, solo seis regresarán a las aulas, seis más pidieron su jubilación y once serán reubicados de centro educativo, debido a las agresiones que han recibido por parte de madres y padres de familia.

El profesor que prefirió permanecer en el anonimato por cuestiones de seguridad, señaló que los padres de familia no quieren que retornen a las aulas y algunos han sido amenazados.





“En las calles les han gritado a algunos profesores que los van a quemar, a las maestras les han dicho que las van a desnudar y las van a hacer caminar en el parque, desnudas, para que la Fiscalía haga o agilice pronto las demandas”.

Por su parte, algunas madres y padres de familia se mostraron inconformes por el retorno a clases, ya que aseguran no hay condiciones de seguridad ni vigilancia, incluso desconocen quién o quiénes serán los profesores.

"Necesitamos ponernos de acuerdo con los maestros, como nosotros o los maestros vamos a reiniciar las clases ¿sí?, qué plantean los maestros y qué queremos nosotros para nuestros hijos, para el regreso a clases", enfatizó Juan, padre de familia.





Villanel, madre de familia manifestó no estar segura de mandar a su hijo a clases, pues dice que nadie le garantiza que una segunda intoxicación no se vuelva a repetir, ya que las investigaciones van lentas y las autoridades no dan la cara como deberían.

"Ya quieren que el 7 regresen, bueno que nos manden seguridad, para que nosotros estemos confiados en nuestras casas, porque vamos a venir a dejar a los alumnos con los maestros. Ellos son los responsables dentro de la escuela, queremos buenos maestros, buenos directores que vengan a trabajar y que vigilen todos los niños".





Finalmente, Natalia, quien es integrante del Comité de Padres de Familia, sostuvo que para tranquilidad de todos, previo al reinicio de clases, sostendrán una reunión con el nuevo director, para establecer los lineamientos de trabajo y presenten a los nuevos profesores.

Sí, esa reunión sí está prevista porque se tiene que realizar para dar a conocer el puesto de director y como bien él lo dijo, para trabajar conjuntamente comité, director y padres de familia y él tiene que ver y hablar primero con su personal, para que después de a conocer quienes son los maestros que van a seguir laborando”, concluyó.