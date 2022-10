Padres inconformes con AMLO, exigen conocer causa de intoxicación en alumnos de Bochil

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia matutina de este martes que a la fecha no hay droga en los resultados de los jóvenes intoxicados el pasado 7 de octubre en la Escuela Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas.

Por lo anterior padres y madres de familia de los jóvenes intoxicados señalaron estar inconformes y aseguraron que no habrá regreso a clases hasta dar con los culpables y saber qué fue lo que tomaron sus hijos.

Guadalupe Hernández, madre de uno de los jóvenes, destacó que lo único que piden es la verdad porque sus hijos estuvieron muy mal después de la intoxicación.





"Y la verdad fue algo horrible que no se le desea a nadie y yo no estoy de acuerdo con la declaración del señor Presidente, porque lo vivimos, entonces ¿qué fue lo que les pasó a nuestros hijos. Lo único que queremos saber es que nos diga la Fiscalía qué es lo que pasó, qué es lo que le dieron a nuestros hijos, porque de que no haya sido nada no es cierto", agregó.

Cabe destacar que este lunes los padres y madres tuvieron una junta donde acordaron no regresar a las aulas, pues temen que se le dé carpetazo al caso y además temen que se repita esta intoxicación.

María Concepción, otra madre afectada, dijo que las autoridades educativas les habían informado que el regreso a clases sería el próximo 3 de noviembre, sin embargo acordaron esperar los resultados de las pruebas toxicológicas de la Fiscalía General de la República para ver si pueden regresar a clases.





"Se me hace que no es justo, porque los niños si no hubieran sido intoxicados por alguna droga no se hubieran puesto así. Nuestros hijos que quede claro, no son unos drogadictos porque ya hasta su reputación la tiraron por los suelos, todas las escuelas no los quieren recibir en sí, por simple y sencillamente venir de la Secundaria Juana de Asbaje", argumentó.

Un docente que por seguridad pidió anonimato dijo que la Secretaría de Educación ya aceptó cambiar el turno de la escuela de vespertino a matutina pero no les dijeron para que fecha, por lo que piden solucionar el caso ya que los maestros también han sido amenazados por los mismos padres de familia.

"Ya nos han avisado, nos han dicho, lo hemos sabido por parte de algunos padres de familia, pero aún no nos han notificado para subir a Secretaría".

Finalmente cabe destacar que ni padres ni docentes quieren ya hablar ante los medios de comunicación por temor a represalias.

Por altos costos, intoxicados se quedarán con resultados de estudios hechos por las autoridades





Padres de familia de los 110 alumnos intoxicados el pasado 7 de octubre en Bochil, Chiapas, informaron que a sus hijos únicamente se les practicaron dos pruebas toxicológicas, una vía sangre y otra a través de las heces, las cuales de acuerdo a las autoridades salieron negativas a alguna droga.

Los padres aseguraron que no pudieron realizar otros estudios de manera privada por los costos, por lo que señalaron se quedarán con los resultados emitidos tanto por la Fiscalía General del Estado, como por la Fiscalía General de la República.

Por su parte, Bernarda López, madre de uno de los intoxicados, señaló que en su caso es de bajos recursos, lo cual no le permitió realizar de forma privada el estudio toxicológico a su hijo.





El alto costo de estudios en laboratorios privados, impide a padres de familia realizarlo / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Tenemos que decidir entre comer o hacer estudios a mi hijo, aunque sí me preocupa, porque todavía siente mareo, náuseas y dolor de cabeza. Pero tenemos que esperar a lo que digan las autoridades para saber qué fue lo que consumieron”.

Para la señora Guadalupe, la situación no es distinta, pues a pesar de que han luchado porque la respuesta de los exámenes sean lo más pronto posible, siguen sin saber qué fue lo que consumieron.

“Ese día de la intoxicación a nadie de los papás se nos ocurrió levantar una botella de agua, estábamos más preocupados por la salud de nuestros hijos y la verdad ya han pasado muchos días que ya no tiene caso hacer estudios en laboratorios privados, además de que el dinero no nos alcanza y eso es muy caro”.





A casi un mes de la intoxicación masiva, las autoridades estatales y federales no han dado los resultados, por lo que se espera que sea al término de esta semana cuando pronuncien, aunque en la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay que esperar 10 días más.

Finalmente, es importante señalar que de acuerdo a los padres y madres de familia, van dos ocasiones que han desistido de realizar la marcha pacífica en el municipio de Bochil, pues algunos han recibido amenazas de muerte vía telefónica.