Se confirman 3 casos positivos de intoxicación por cocaína en alumnos intoxicados

Tuxtla Gutiérrez. - En seguimiento a las investigaciones correspondientes ante los hechos ocurridos en la escuela secundaria Juana de Asbaje, del municipio de Bochil, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de las Fiscalías de Distrito Altos y de Adolescentes así como la Dirección de Servicios Periciales, ha llevado a cabo la aplicación de 35 pruebas toxicológicas, las cuales han resultado negativas a reactivos químicos de Cocaína, Opiáceos, Cannabis, Metanfetamina y Anfetamina.





En entrevista, el fiscal de Adolescentes, José Eduardo Morales Montes, informó que además del resultado de estas pruebas se ha agregado al Registro de Atención iniciado por este caso, los resultados practicados en laboratorios particulares en los que tres adolescentes dan positivo a cocaína, para su correspondiente valoración como dato de prueba.





Morales Montes dio a conocer que hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado ha recibido 29 denuncias por parte de las madres y los padres de familia de la escuela secundaria Juana de Asbaje, logrando hasta ahora la declaración de cinco menores de edad, quienes han emitido su versión de los hechos correspondientes.





Detalló que, de manera general, las declaraciones apuntan a que las y los menores tomaron agua después del receso, la cual les supo amarga, y posterior a la ingesta comenzaron a presentar síntomas de intoxicación.





Como parte de las investigaciones la Fiscalía General del Estado llevó a cabo la recolección de indicios en la escuela secundaria, entre los cuales se encuentran: 33 botes de plástico de diferentes tamaños y bolsas de nailon, los cuales fueron remitidos a la Dirección de Servicios Periciales para su análisis correspondiente y en espera de los resultados.





En las próximas horas se espera que el fiscal del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Especializada, recabará las entrevistas con madres y padres de familia y docentes.





Son reingresados alumnos intoxicados al IMSS de Bochil





Éste lunes fueron reingresados a un total de 13 estudiantes de los 57 que reportó la Fiscalía General del Estado, al Hospital Rural del Seguro Social en Bochil, Chiapas, debido a que presentaron nuevamente complicaciones en su salud, luego que el pasado viernes resultaron intoxicados.

Es importante mencionar que dos de los jóvenes ya habían sido traslados a la capital chiapaneca en días pasados, mientras que a uno más, sus familiares lo llevaron por sus propios medios.





Lee también: Padres inconformes denuncian intoxicación de alumnos en Bochil, resultados dan negativo





De acuerdo a los padres y madres de familia, entre estos niños algunos que padecen de epilepsia y asma desde hace tiempo, por lo que al ingerir la sustancia les provocó taquicardia, ansiedad, dolor de cabeza, vómito y alucinaciones, por tal motivo tuvieron que reingresarlos al nosocomio.

Hasta el momento se dio a conocer que éste lunes tres estudiantes más fueron trasladados al Hospital General de Zona número 2 de Tuxtla Gutiérrez, uno más al Hospital Gómez Maza y otro al Hospital Pediátrico, para realizarles una Tomografía Axial Computarizada (TAC), a fin de efectuarles una evaluación y descartar lesiones cerebrales.

Erika Guadalupe Hernández Hernández, madre de uno de los afectados, señaló que su hijo tuvo cuatro convulsiones, pero afortunadamente los médicos lograron estabilizarlo.





Trasladan a cinco estudiantes intoxicados al Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





También dijo que en el hospital de Bochil solo le han hecho estudios de sangre pero no les han informado de los resultados, ya que de acuerdo a los médicos, los estudios solo fueron realizados para ver que no se hayan daños en sus órganos.

“Ellos solo dicen lo que les dieron, lo que les pusieron en sí no dicen droga o algo así, pero nosotros como padres estamos seguros de que sí fue droga porque un niño no va a reaccionar de esa manera y claramente sabemos cómo mandamos nuestros hijos a la escuela y cómo salen de la escuela cuando están bien, pero en ese momento en el que vimos a nuestros hijos así, no es una reacción normal”, dijo.









Por su parte, el señor Miguel “N” otro de los padres de familia, expuso que hay un antecedente de esta situación, ya que el año pasado los alumnos consumieron brownies con marihuana, sin embargo, los autoridades educativas de la escuela secundaria omitieron el suceso.

En cuanto a los hechos del viernes pasado explicó, que todo comenzó cuando los maestros iban a realizar la famosa Operación Mochila, cuando las personas que tenían la droga la pusieron en el agua que llevaban los estudiantes.

“De hecho mi hija lleva su botella de agua y me comentó que después de que salieron al receso, los chamacos regresaron cansados y se empezaron a repartir el agua entre ellos, sin saber qué era lo que contenía el agua”.

Cierran Escuelas





Cabe destacar, que todas las escuelas de los diferentes niveles educativos ubicados en el municipio de Bochil, se sumaron a la protesta por los acontecimientos, por lo que suspendieron labores hasta nuevo aviso. Mientras tanto la Fiscalía General del Estado dio a conocer mediante un comunicado de prensa que hasta el momento solo han recibido 29 denuncias.

Finalmente, este lunes un comité de padres de familia se trasladó a la capital chiapaneca para pedir el esclarecimiento de los hechos, por lo que fueron recibidos por las autoridades estatales.

Cabe citar que este lunes por la tarde los padres de familia de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje sostendrán una reunión para tomar acuerdos y el día de mañana martes marcharán en la cabecera municipal.