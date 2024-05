Accidente de tránsito en San Juan Chamula

San Juan Chamula - Con varios miles de pesos en daños materiales y varios lesionados, es el saldo de un accidente de tránsito de un vehículo de transporte público, ocurrido sobre el tramo carretero estatal San Juan Chamula-Zinacantán, dónde el conductor al perder el control de la unidad sale de la cinta asfáltica, los lesionados son trasladados en un hospital de San Cristóbal de las Casas por un vehículo particular, mientras tanto la unidad aún permanece en el lugar.

El percance se registró a la altura del crucero de la comunidad La Ventana municipio de San Juan Chamula, ocurrido la noche de ayer viernes, presuntamente el conductor por exceso de velocidad pierde el control del vehículo de transporte público de la ruta Tlaxcala-Hormiga-El Paraíso-Mercados- y colonia Milpoleta, en San Cristóbal de las Casas, y se desconoce porque transitaba en esa zona del municipio indígena de Chamula, ubicada en la región altos de Chiapas.

Policiaca Tomó la curva con mucha prisa y acabó volcándose

El vehículo quedó 10 metros hacia abajo del barranco y los lesionados de no gravedad fueron trasladados en un vehículo particular a un hospital de San Cristóbal de las Casas para su atención médica, mientras la unidad aún permanece esta mañana del sábado en la zona del accidente y hasta el día de hoy será retirado con una grúa, por usos y costumbres no permitieron que sea sancionado por las autoridades tradicionales y mucho menos por la policía de caminos.

Mientras el personal de Protección Civil, la policía de caminos del estado, así como las autoridades tradicionales del municipio piden nuevamente a los automovilistas tomar todas las precauciones en esta carretera y respetar los señalamientos de tránsito para evitar más accidentes, mientras los pobladores de la zona piden a los conductores conducir con precaución, ya que en esta vía caminan niñas, niños y personas de la tercera edad, por lo que pidieron respetar también los señalamientos de tránsito.