Cámaras de seguridad sin repararse por vandalismo en San Cristóbal De Las Casas

San Cristóbal De Las Casas.- Desde hace más de 10 años que fueron instaladas cámaras de seguridad en diferentes calles, centros comerciales, oficinas de gobierno, plazuelas, parques en San Cristóbal de Las Casas, algunos continúan en el lugar y otros fueron vandalizados por sujetos desconocidos y hasta la fecha no han sido reparados.

En un recorrido que se realizó en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, donde se encuentran varias oficinas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, se observó que algunas cámaras que fueron vandalizadas por organizaciones para evitar que sean captadas desde el centro de control de mando, hasta la fecha jamás fueron reparados o por lo menos cambiados por otro.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Cabe señalar, uno de ellos se encuentra frente a la unidad administrativa del gobierno del estado, ante las constantes protestas en esta zona, desde que fue vandalizado jamás fue reparado, quedó en el olvido y en esta zona se encuentra la unidad administrativa municipal, las delegaciones de gobierno, Palacio de Justicia, la guardia nacional, policía estatal y la fiscalía de justicia de los altos e indígena.

Mientras las otras cámara de seguridad se encuentra en una de las calles del barrio El Relicario y una más por la zona norte de la ciudad pero estos ya quedaron en el olvido, a pesar de que los altos mandos policiacos y militares se han percatado de este desperfecto y jamás se han preocupado por repararlos o colocar nuevas cámaras para la seguridad de la misma población que transitan en estas calles.

Finalmente, el centro de mando donde se controlan todas las cámaras de seguridad, se encuentran en el interior de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, pero se sabe que algunas cámaras no están en "buen estado" según denuncian la misma población, porque cuando existen robos de vehículos no son captados por las cámaras y eso significa que no están funcionando bien.