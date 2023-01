¡En la cuerda floja!, San Cristóbal podría perder el nombre de Pueblo Mágico tras problemas sociales

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, ha tenido diferentes problemas por muchos años, al registrarse continuos bloqueos carreteros, detonaciones de armas de fuego, homicidios, retenciones, problemas en los mercados e inseguridad generada por lo llamados "motonetos", que empezaron cometiendo robos a transeúntes y hoy han migrado a aterrorizar a la población, así como alejar el turismo generando actos de violencia armada, “levantones” y caos, entre otros.

Y es que aunque desde el conflicto armado en 1994 fue puesto en los ojos del mundo, San Cristóbal de las Casas ha venido sufriendo una serie de problemas sociales y luego de ser un lugar apacible, romántico y hasta bohemio por lo que fue denominado como "Pueblo Mágico", los acontecimientos violentos lo han llevado a estar a punto de perder dicha denominación y reflejar inseguridad.









Pero al situación no es nueva, los coletos han padecido desde hace más de 3 décadas el embate de todo tipo de organizaciones y grupos sociales, entre ellos normalistas y el propio magisterio, luego que cualquier denuncia o demanda de los municipios de la región Altos se acostumbran a bloquear la carretera que comunica de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez a la altura del kilómetro 46 o de San Cristóbal al municipio de Teopisca a la altura del crucero San Pablo; o bien sobre el crucero a Rancho Nuevo o a la altura del ejido La Campana también en Teopisca, para exigir y presionar a los tres órdenes de gobierno que se cumplan todas sus demandas.





Miguel Ángel Muñoz, cronista adjunto de SCLC / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Pero sin duda el hecho violento que nuevamente puso en el foco rojo a este gélido municipio fue el estallido social del 14 de junio de 2022, cuando en el mercado del Norte se registró un enfrentamiento entre grupos civiles armados, presuntamente adheridos a la banda conocida como los "motonetos", acto en el que perdió la vida un civil, hubo vehículos quemados, y al que 4 horas después apareció el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, quienes lograron restablecer el orden en la zona, luego que el propio alcalde Mariano Alberto Díaz Ochoa ,se declarara incompetente para enfrentar la situación.





Lee más: Regresa el miedo en San Cristóbal, denuncian detonaciones por arma de fuego [video]





Así también, meses después desconocidos asesinaron a dos personas en la zona Norte de la ciudad (que se ha convertido en la zona más convulsionada), desconociéndose el móvil de dicho crimen, mientras continúa el accionar de balas pérdidas que provienen en ráfagas desde los cerros de esa zona donde también se ha ocasionado lesiones a personas que caminan por las calles.





Policiaca ¡Se terminó la calma! Vuelven los balazos en la zona norte de San Cristóbal





El grupo de motonetos ha atemorizado a la ciudadanía y a los turistas, ya que por cualquier detención que hace la policía ellos como grupo se abocan a recorrer la ciudad con la finalidad de amedrentar y exigir la liberación del detenido, llegando al grado de atacar hasta la comandancia de la Policía Municipal.

El pasado 28 de octubre que fue detenido uno de los líderes de los motonetos Pablo “N”, mismo que se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 3 de Tapachula que han disminuido los disparos de armas en la zona Norte de la ciudad, por lo que solo ocasionalmente se escuchan las detonaciones, pero los uniformados de manera inmediata realizan patrullajes en la zona.

Es importante mencionar, que después de la detención de Pablo “N”, el grupo de habitantes de Cuxtitali El Pinar, marcharon en la zona sur de San Cristóbal de las Casas y al arribar en la Unidad Administrativa Municipal y Palacio de Justicia vandalizaron ambos inmuebles e incendiaron un vehículo que estaba estacionado en el lugar, pero tras ello hubo algunas detenciones mientras la ciudadanía coleta busca volver a confiar y han comenzado a recobrar la confianza para transitar por las calles.





Miradores, iglesias, folclor y tradiciones rodean a San Cristóbal por donde quiera / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Sin duda otro tema álgido es el mercado José Castillo Tielemans, en donde más de mil locatarios no se ponen de acuerdo sobre la remodelación de la nave principal aduciendo se hará un daño a la central de abasto y por lo que no han aceptan la remodelación y se podrían perder el millonario recurso designado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a raíz de esto este grupo de locatarios se ha dividido porque no están de acuerdo con las ideas de los líderes de organizaciones y locatarios en el mercado.

El más mágico de todos









El más mágico de todos los pueblos mágicos, es el nombre con el que pese a todo a nivel mundial se le reconoce a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, esto por su cultura, por ser una ciudad turística, antigua, sus calles, casas con techos de teja, sus marimbas, clima, entre otras bondades, pero ante la ola de violencia e inseguridad podría perder ese distintivo.

Visitantes nacionales y extranjeros que llegan a San Cristóbal, han confirmado que es una de las ciudades más bonitas y románticas del mundo, cuya riqueza radica en su diversidad étnica y tradición colonial, que además muestra sus tesoros arquitectónicos en diversas edificaciones que datan del siglo XVI.









Cabe recordar que el nombramiento de Pueblo Mágico, fue otorgado por la Secretaría de Turismo en el año 2002, en 2011 y 2012, además recibió de manos del entonces presidente de la república, el reconocimiento a su diversidad como producto turístico mexicano.

Desafortunadamente las cifras de robos a transeúntes, vehículos y balazos que se han registrado generan percepción de inseguridad y ahuyentan al turismo, aunque hay quienes son fieles y no dudan en acudir a pasear en la fresca ciudad coleta.





Destrucción del Patrimonio

Miguel Ángel Muñoz, cronista adjunto de San Cristóbal de Las Casas, en entrevista afirmó qué San Cristóbal de Las Casas está en la cuerda floja y podría perder el nombre de “Pueblo mágico, el pueblo más mágico que todos los pueblos mágicos”, esto debido al problema social que prevalece y que empezó a crecer desde 1994 con el conflicto armado del EZLN y que hasta la fecha ha crecido por lo que los tres órdenes de gobierno deben hacer algo.





"Es fuerte la amenaza de perder la denominación de 'Pueblo mágico' y está latente" / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





"Es fuerte la amenaza de perder la denominación de 'Pueblo mágico' y está latente, ya han habido pueblos que han perdido este título precisamente por el descontrol social. San Cristóbal de las Casas ha sufrido la destrucción de patrimonio en la ciudad. Está en la cuerda floja, por qué seguimos destruyendo patrimonios que a veces ni siquiera lo vemos, pero lo estamos haciendo constantemente, al modificar casas históricas para convertirlas en hoteles se destruye el patrimonio. Estamos destruyendo las tejas, los techados de madera que eran importantes y originales, además de muy antiguos. Hay una destrucción de patrimonio que ya es visible, por ello es otra amenaza real de que nos podrían quitar el título de pueblos mágicos a San Cristóbal de las Casas, hace tres décadas que vienen sucediendo con la destrucción de monumentos históricos", concluyó.