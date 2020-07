Se cumplen más de 48 horas de la desaparición del menor Dylan Esau

San Cristóbal de Las Casas.- Clama a la población lo ayude a identificar a las personas que en una cámara de seguridad de los locales se aprecia una niña se lleva al infante.

Juanita madre del menor cuenta que el pasado martes alrededor de las 4 de la tarde, su hijo se traslado de su local al de su señora madre, que regularmente la hacia, para ir a traer “nanchi”, pero desde ahí se dio la desaparición del menor.

















A versión de los locatarios que ya conocían a Dylan, lo vieron jugando con un atomizador de agua en uno de los pasillos, pero nadie se percató quién o quienes se lo llevaron.

Los padres ya hicieron las denuncias correspondientes y se mantiene la alerta amber, y tiene la esperanza de que alguien identifique a la niña que según las cámaras de seguridad a las 4:23 donde es sacado del mercado por una niña.













No habla aun, desde que comenzó a caminar se ha caído y tiene un bolita en la cabeza, me han dicho que por los golpes se le dificulta hablar, solo dice palabras como mamá, papá, agua, jugo, no sabe su nombre, lo conocen más como gordo, refiere con lagrimas en los ojos.













Asegura que ya ha consultado en el mercado, y nadie identifica quién es la persona que se lo lleva, lo que aparenta ser “una niña de 10 a 12 años, en la cámara se mira que es una niña, no quieren dar la imagen por protección de la tienda”.

Por cualquier información pide comunicarse a los teléfonos 9671292062 o 9671677898

/TG