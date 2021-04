Siguen irregularidades en aduanas para ingreso a chapines

Comerciantes y turistas de Guatemala que viajan con vehículos a México piden a las autoridades de la Aduana de los Puertos Fronterizo de Talismán en el municipio de Tuxtla Chico y Ciudad Hidalgo, en Suchiate, atender la denuncia de acoso y posible corrupción de parte de agentes en ambas aduanas fronterizas.

Los inconformes señalaron, que bajo el argumento de presuntas irregularidades en el documento notariado de la carta poder para ingresar la unidad a territorio nacional, no los dejan pasar sin embargo gestores afines a estos ofrecen que mediante 400 quetzales, lo cual representa más de mil pesos lo que tienen que pagar para logran superar ese impedimento.





Te puede interesar: Kamala Harris podría arribar a la frontera sur





Marvin Vicente, originario de Guatemala, explicó que a él no lo dejaron ingresar en días pasado a México, pues según los agentes le hacía falta la firma a su carta poder para que pudiera ingresar su vehículo a territorio nacional.

“A mi no me dejaron pasar a pesar de que lleva todos mis documentos legales para entrar a México, pero por la firma me dijeron que no y el agente me mostró varias cartas poder que ya habían decomisado por el mismo problema”, externó.

El centroamericano, pidió a las autoridades aduaneras de México que si es una nueva disposición la den a conocer, para que los guatemaltecos tengan conocimiento.

Por su parte, José Alfredo Gálvez Sánchez, empresario del ramo turístico y vicepresidente de la Coparmex Costa de Chiapas hizo un llamado al titular de aduanas en los Puertos Fronterizos de Talismán y Ciudad Hidalgo para que tome cartas en el asunto para parar esta anomalía que afecta a los empresarios de Tapachula, ya que los guatemaltecos son sus principales socios comerciales y quienes dejan una importante derrama económica.





Local Pese a anuncio, ni militares ni filtros sanitarios en Frontera Sur





Señaló, que desde hace algunos días los agentes aduanales están exigiendo que toda Carta Poder que presenten los ciudadanos guatemaltecos que buscan ingresar a Tapachula con su vehículo contenga dos firmas su carta poder, la del otorgante propietario del vehículo y la del conducto.

Explicó, que los documentos de este tipo anteriores no exigían la firma del conductor por lo que la carta solo traía la del otorgante, por ende, pidió una explicación a las autoridades aduaneras para informar de manera masiva a los guatemaltecos que busque llegar a la Perla del Soconusco.

Gálvez Sánchez, externo que existe la presunción de que la nueva disposición esta propiciando presuntos actos de corrupción, ya que cuando al conductor le niegan el ingreso, aparecen gestor y que están ligados al personal de Aduanas y que se ofrecen a solucionar el detalle por 400 quetzales.

Indicó, que esta acción ha provocado que cientos de turistas y comerciantes de Guatemala se tengan que regresar a su país porque una carta poder requisitada como la piden cuesta mucho menos que lo que tendrían que pagar de mordida para pasar a México.

Finalmente, recalcó el llamado al funcionario federal de apellido Labastida para que informe en caso de que existir la nueva disposición a los hermanos guatemaltecos y de no ser necesaria que se flexibilice los requisitos de ingreso.

Hasta 400 quetzales están pidiendo por falta de una firma a carta poder, según empresario que denuncia esta situación. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur