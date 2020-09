Tianguis en Berriozábal busca quedarse de forma permanente

Berriozábal.- Comerciantes del fraccionamiento Ciudad Maya decidieron abrir un tianguis en busca de poder generar nuevamente recursos a través de las ventas, esto luego de las afectaciones económicas que han tenido por la pandemia.

Se sabe que los comerciantes han solicitado a las autoridades poder ubicar este tianguis los días sábado y domingo, a fin de que puedan ofertar sus productos con las personas que habitan en esta zona así como con los que llegan de visita al fraccionamiento.

Sin embargo no todos los habitantes están de acuerdo con que los comerciantes se pongan en las calles, pues a pesar de mencionar que no están en contra de sus ventas, si les gustaría que pudieran ubicarse con orden y en un punto donde no haya afectaciones a terceros.





Trascendió que los comerciantes no están pagando ningún derecho de piso, por lo que exhortan a más personas a hacer un tianguis nutrido, y que hay espacio para los ciudadanos que deseen vender productos.

Esperan que se pueda llegar a un acuerdo, en tanto los comerciantes piden el derecho de poder trabajar y hacer las cosas bien, en beneficio de sus familias, a fin de comenzar a recuperar un poco de lo mucho que le impactó la economía a su hogar.





Afirmaron que así como se desarrolla el tianguis en el centro de la cabecera municipal, también tienen la intención de que este espacio en el fraccionamiento se vuelva una tradición para el comercio, pudiéndole acercar productos básicos a las personas que habitan en esta zona.