¡Tocó trabajar! Albañiles sin descanso en su día

En el marco del día del albañil, en un recorrido realizado en la periferia de San Cristóbal de Las Casas, la mayoría de las obras quedaron suspendidas debido a que los albañiles recibieron descanso por parte de sus patrones para festejar su día y convivir con sus familiares, mientras que algunos sí trabajaron.

Cada 3 de mayo se celebra el día del Albañil y en San Cristóbal de Las Casas muchos son festejados, mientras que otros no son tomados en cuenta de la labor que hacen, en el recorrido, uno de los albañiles comentó que este día lo celebraron trabajando, pero qué alrededor de las 3 de la tarde descansarían y en la misma obra que se encuentran celebrarán con una comida para luego ir a sus casas con sus familiares.

"Nosotros si trabajamos en nuestro día, porque necesitamos el dinero por eso estamos trabajando, ya alrededor de las 3 de la tarde nos vamos a retirar pero antes de eso vamos a convivir aquí con los compañeros con un pollito y sus respectivas cervezas", comentó Sergio Gómez López maestro albañil.

En el día del albañil, algunos recibieron descanso para que festejaran su día mientras que otros tuvieron que trabajar / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Agregó que en su familia son dos hermanos quienes se dedican a esta profesión desde hace más de 8 años y que por falta de recursos ya no continuaron estudiando, pero que este trabajo de albañil les ha beneficiado mucho para sostener a su familia.

Indicó que no es mucho lo que les pagan pero sí les alcanza para la renta de una casa, así como en los alimentos y también para los gastos escolares de sus hijos; "nosotros ya no seguimos estudiando porque no había dinero pero ahora que estamos trabajando, mandamos a nuestros hijos a la escuela para que con el futuro puedan tener una carrera".

"Nosotros los que estamos trabajando aquí lo hacemos del diario, empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana y alrededor de las 5 de la tarde nos estamos retirando, y es de lunes a sábado, los domingos si descansamos pero cuando es un contrato pues tenemos que empezar bien temprano y hasta a veces entra la noche y seguimos trabajando" comentó.

Mientras en otro punto de la ciudad, Manuel Díaz narró que desde niño empezó a trabajar ayudando a su papá qué se dedicaba a la construcción, ahí fue donde aprendió esta profesión y que afortunadamente ha sido contratado en otras ciudades y estados del país, por lo que agradeció a su padre por haberle enseñado este trabajo, hasta la fecha cuentan con 40 años como albañil.

Finalmente, lamentó que algunos albañiles y peones se han accidentado, y hayan perdido la vida, otros han quedado lesionados pero hasta la fecha continúan con la está noble profesión, mencionan que la cruz que instalaron desde el día lunes es una señal de que ellos son católicos, porque los que profesan otras religiones únicamente se dedican a trabajar y luego se retiran.