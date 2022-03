Advierten sancionar a quienes construyan sobre banquetas

En Tuxtla Gutiérrez son pocas las denuncias que existen sobre construcciones que alteran la vía pública, es decir, elementos que obstruyen el libre tránsito de las personas en las calles, algunos ejemplos de otras ciudades son las escaleras de caracol, estacionamientos personalizados, pequeños patios que son encima de las banqueta.

En Tuxtla Gutiérrez aunque son muy pocas las denuncias, se han presentado casos entre vecinos, pero no se atreven a denunciar. La sanción es clara, se debe quitar a como dé lugar o dejar que lo quiten los vecinos, o autoridades pues no existen permisos oficiales para tener este tipo de cosas.

Si piensas ocupar la banqueta de tu casa con un estacionamiento, una puerta o alguna construcción u objeto que obstruya el paso, podrías ser acreedor de una multa o prisión / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Las autoridades de la ciudad, específicamente del ayuntamiento de Tuxtla están conscientes de la situación que podrían vivir algunos vecinos y es que al haber tantas colonias, es de esperarse que más de uno de los habitantes quiera pasarse de listo y aprovechar más del espacio que se le otorga en su domicilio, ya sea para que se vea mejor o simplemente para ampliar más la casa.

Ante esto, los encargados dejaron en claro que la primera sanción es remover la obstrucción ante una denuncia, es decir, quitar aquello que causa el que se tape el paso en la vía pública, pues a propias palabras del personal del ayuntamiento “nadie es dueño de la calle”

Cabe señalar, que esto no es únicamente decisión de ellos, pues los encargados de las calles de la ciudad, de igual forma están regidos por el código civil federal en donde varios artículos señalan la prohibición de estas construcciones fuera del terreno permitido, el más importante es el 775 en donde señala que las construcciones o elementos puestos en la vía pública son considerados como “muebles monstrencos” los cuales están prohibidos y cualquier ciudadano puede removerlo del sitio para entregarlo a las autoridades en un plazo de tres días, por lo anterior, las personas que utilicen más espacio del debido y quieran recuperar su artículo o material usado de construcción podrá recuperarlo (más no usarlo nuevamente) pagando la multa oficial de $955 a $3 mil 700 o en dado caso de no poder permitirse esa cantidad, pasará de 13 a 24 horas encerrado.

Cabe señalar que las autoridades dejaron en claro que no existe permiso alguno para poder utilizar el espacio de la vía pública en los domicilios, es decir, ningún vecino podrá pagar derecho de piso para hacer un pequeño estacionamiento o bien poner una puerta extra a su domicilio que conecte con la banqueta, sin embargo reconocieron que en el tema de los negocios esto es distinto, pues hay algunos comensales que tienen sus sillas fuera del local pero esto es un tema aparte.

Por ahora en Tuxtla Gutiérrez existen algunos domicilios que si han utilizado espacio de la calle para poner barandales pero, al no haber una denuncia formal, no se puede proceder conforme a los artículos, no obstante, vecinos podrían hacer valer sus derechos y comenzar con las denuncias para darle inicio a las averiguaciones y posteriormente proceder a retirar los elementos que obstruyen el libre tránsito.