Esculturas Tzotziles estan incompletas, nadie sabe quien la sustrajo.

Tuxtla Gutiérrez.- Los tzotziles no están todos, nos falta una escultura de la familia tzotzil de la Calzada de las Culturas, nadie sabe quien la sustrajo, nadie supo a donde se la llevaron, su destino, ni cuando, ni la causa, no se conoce de denuncia en la Fiscalía General del Estado, ni responsables del resguardo, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, tiene datos de la sustracción, lo cierto es que ya no está, el argumento es la inseguridad de la que es responsable el Estado Mexicano.

El territorio tzotzil se ubica en los municipios de El Bosque, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Zinacantán, Larráinzar, Pantelhó, Huitiupán, Simojovel de Allende, Totolapa, Jitotol, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Bochil, Ixhuatán, Soyaló, Venustiano Carranza, Ixtapa, Teopisca y San Cristóbal de Las Casas.

La escultura se llama “Las Hijas de la Noche”, su autor es el maestro Rafael de Jesús Araujo González, se trata de un grupo escultórico hecho en bronce compuesto por dos mujeres flanqueando una mazorca; plantea la relación simbólica del origen prehispánico de estos grupos a través de la representación del maíz negro. Las mujeres están ataviadas con su vestimenta tradicional, decorada con motivos simbólicos geométricos de la cosmovisión ancestral, plasmada en los textiles de los Altos de Chiapas.

Los tzotziles se llama a sí mismo batsil winik’otik, hombres verdaderos, hablan el batsil k’op, o lengua verdadera o legítima, el vocablo tzotzil deriva de sots’il wnik que significa hombre murciélago, al centro en medio de las mujeres de bronce hace falta una más pequeña, la mazorca, la que completa la obra de arte, se la robaron, la sustrajeron probablemente con la intención de comercializar el bronce.

El autor ya no es el propietario de la obra, una vez que la entregó desde el 2012 la responsabilidad del resguardo y de la custodia es el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, que se ubica en Centro Cultural Jaime Sabines en el 5 de Mayo, a la vez, responsable de presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas, en estas dos instancias, no fue posible obtener información relacionada con la sustracción de la pieza de la escultura de la familia tzotzil Las Hijas de la Noche.