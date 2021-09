[Video] Covid-19 obliga a bailarinas a buscar sustento en calles: luna bella

San Cristóbal de Las Casas.- La scort regiomontana, Luna Bella, aseguró que quienes se han dedicado por años al baile erótico y los cabarets nocturnos se han visto afectadas por la Pandemia por Covid-19, por lo que aplaudió que espacios como New York Night Club en San Cristóbal, estén abriendo sus puertas, pues también la falta de empleo ha incrementado la delincuencia e inseguridad para mujeres de la vida galante.

“Las chicas que están de planta en un table y le cierran su lugar de trabajo se la viven más difícil por que la mayoría solo saben hacer este tipo de trabajos y no se preparan para algo más, si por ahí me escucha alguna bailarina le digo que busquen otra forma de prepararse, para que cuando pase algo como lo que nos está pasando tener de donde más sacar dinero”, dijo.





En conferencia de prensa, previo a su presentación explicó que al igual que otras industrias, la vida nocturna se ha visto afectadas en gran medida por el tema de la pandemia y lamentablemente muchas bailarinas tuvieron que emigrar a la calles, en la esquinas a talonear para llevar sustento a sus hogares lo que las dejó en un estado de inseguridad por los contagio de Covid-19 y la violencia.

“En el table hay seguridad para las chicas, afuera no, afueras está arriesgando el pellejo, por eso siempre le digo a los hombres y la gente en general, que nunca juzguen la vida de una chica de la vida galante, no la subestimen, porque no saben lo que hay detrás de esos tacones, están por la necesidad de 10 mujeres 2 están por gusto, la mayoría son madres de familias solteras, algunas están estudiando preparándose, tienen la visión de ser empresarias”, abundó.

La youtuber aseguró que la inseguridad en las calles es consecuencia de la falta de empleo que ha generado esta pandemia/ Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Luna Bella aseguró que la inseguridad en las calles es consecuencia de la falta de empleo que ha generado esta pandemia “es triste, por eso esperemos que esto se pase pronto, porque no se en que vayamos a acabar”.

Luna Bella, es una youtuber, cantante, DJ, escritora y ex-actriz porno mexicana dedicada a los vlogs sobre temas sexuales en general, y estuvo de gira por Chiapas, presentándose este fin de semana en Comitán, y este sábado tras la apertura del New York Night Club en San Cristóbal, luego de varios meses de cerrado por la pandemia.