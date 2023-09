Xóchitl Gálvez encabeza encuentro ciudadano en San Cristóbal

La Senadora de la República y Candidata del Frente Amplio por México 2024, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, fue recibida por representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional (PAN) Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

El Encuentro Ciudadano se llevó a cabo al medio día de este sábado en el Arco del Carmen, en San Cristóbal de Las Casas. Xóchitl Gálvez, estuvo acompañada de Josefina Gómez Mota y de Ana Elisa López Coello, Coordinadora estatal del Frente Amplio.

En su participación la senadora Xóchilt Gálvez, indicó, "yo no vengo a ofrecer cuentos, no he vuelto a ver las atenciones a Chiapas y hasta el momento no han se han podido ofrecer los mismos apoyos desde el 2006, se bajó el índice del tracoma ya que había muchas muertes a causa de la enfermedad".

Mencionó que AMLO dijo que ella quería quitar los programas sociales / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Agregó que el actual el gobierno de Morena quitó los fondos de apoyos a centros ecoturísticos y hacia las mujeres, "hoy está bien el trabajo social, pero faltan medicamentos, quitaron el seguro popular y ya no hay atenciones médicas gratuitas. Dejaron a un lado la seguridad, basta de tanta violencia y odio desde el Palacio Nacional, ya que todos valemos lo mismo y porqué el presidente de la república mintió y me quiso descarrilar de la ciudad de México".

Mencionó que AMLO dijo que ella quería quitar los programas sociales, pero es mentira, "es más el aumentó la jubilación de 65 a 68, yo propondré que sean menos los años, ya que hay lugares con pobreza.

"Yo le digo al presidente además de que les den apoyo a los de la tercera edad, también debe de haber medicamentos donde está la pobreza y además de las becas de los niños, que regresen las estancias y de tiempo completo, así mismo el Internet, no hay vacunas en los Centros de Salud y muchos niños fallecen por el cáncer porque no hay medicamentos", expresó.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️

Dijo que a los delincuentes les da los abrazos y a los ciudadanos les da los balazos, "se tiene que dar apoyo a las presidencias, una buena preparación a la Policía Estatal pero que los gobernadores no se roben el dinero. "Este gobierno traicionó y ha sido incapaz de mandar la reforma que se firmaron de los acuerdos de San Andrés al pleno del senado, traicionó a los pueblos originarios, con los diferentes apoyos tanto a mujeres y para infraestructura, ya que ellos merecen más educación y no solo un pequeño apoyo económico".

Puedes leer tambien: Camión cargado de cerdos vuelca en tramo Berriozábal-Suchiapa, hay dos heridos

Finalmente, dijo que no es justo lo que se está viviendo en San Cristóbal, "veo las balaceras que pasan y aun así el turismo sigue llegando, pero se debe de retomar a raíz para una mejora en la seguridad", luego realizó un recorrido por el andador Miguel Hidalgo con dirección al parque central.