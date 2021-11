Ni el puente de Día de Muertos ayudo a hoteles de Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez. La ocupación hotelera durante el pasado fin de semana en la capital chiapaneca tuvo prácticamente un nulo incremento aún con el puente largo por las festividades del Día de Muertos, dijo en entrevista Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas (AMHM).

El presidente de AMHM Chiapas precisó que los hoteleros de Tuxtla Gutiérrez alcanzaron un alza de apenas del 2 por ciento, esto en relación a los fines de semana habituales en donde no se dan los días de asueto.





“Esto es posible porque en estas fechas muchos prefieren quedarse en casa, sobre todo porque todavía existe el riesgo de contagios de Covid-19”, dijo.

Señaló que el color verde del Semáforo epidemiológico ha favorecido a Chiapas como destino turístico seguro, y esto facilitó a los hoteleros poder brindar todos los servicios a los turistas con los debidos protocolos sanitarios y destacó que al menos el 98 por ciento del personal de los hoteles ya se encuentra vacunado.





Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas / Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas





Al preguntarle por las expectativas de la ocupación para el próximo mes de diciembre, Niño Gutiérrez manifestó que no podría precisar un porcentaje, pues todavía no se cuentan con reservaciones para las temporadas navideña y fin de año; y agregó que esto también dependerá de la cuestión sanitaria; es decir, cómo se presenten los contagios del virus en esas fechas.

“Aún no hay reservaciones para este fin de año, pero no quiere decir que no venga, quienes quieran venir para ver a su familia lo van a hacer. Nosotros seguimos con los protocolos sanitarios para que nuestros huéspedes se sientan seguros”.