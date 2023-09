CONDUSEF Alerta sobre nuevo fraude en tarjetas bancarias

La Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), elite alerta a la sociedad sobre el “tallado de tarjetas”, un tipo de fraude y robo de tarjetas bancarias que utilizan delincuentes al momento de ofrecer ayuda a personas que acuden a los cajeros automáticos del sistema bancario a realizar trámites.

El representante en Chiapas de la CONDUSEF, Hildiberto Ochoa Samayoa, dijo que el sector de la población en mayor vulnerabilidad son las personas de la tercera edad, indígenas, quienes no saben leer y escribir y como consecuencia piden ayuda y hay personas que se lo ofrecen pero realmente, este modus se llama “tallado de tarjetas”, entre que la limpian la tarjeta lo que hacen es cambiarla con la que ya tomaron a otras personas.

Los delincuentes tiene bien identificados a los que llegan a hacer su retiro / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la que va del año llevamos recuperados a favor de los usuarios un monto de 13 millones de pesos por operaciones no reconocidas, el primer lugar lo ocupan las tarjetas de débitos, el segundo lugar las tarjetas de crédito y luego las operaciones en internet y el tallado de tarjeta, las principales víctimas son los adultos mayores a quienes no debemos dejar que vayan solos a los cajeros del sistema bancario privado, aunque no quieran debe ir un familiar a qué un delincuente le robe su tarjeta y su dinero.

El usuario se da cuenta del rojo cuando le llega al correo electrónico la información de operaciones realizadas con la tarjeta que le han robado, las que no reconoce, a veces operan entre dos, alguien ya vio el NIP y los supuestos acomedidos están robando a las personas de la tercera edad, ahí la sugerencia es que un familiar acompañe a las personas de la tercera edad que acuden a los bancos a realizar trámites para proteger su tarjeta y sus datos personales.

Los delincuentes tiene bien identificados a los que llegan a hacer su retiro, a nivel general emitimos alertas, envíanos boletines a nuestras redes sociales de la CONDUSEF, para que la gente no caía en las redes de estos delincuentes, para que la gente tenga cuidado para no ser objeto de fraudes, los delincuentes tienen modos de operar en todos los bancos del sistema bancario, principalmente en los cajeros donde no hay nada de vigilancia.

Ochoa Samayoa cuenta que son muchas las quejas por montos no reconocidos por tarjetas de debido y crédito, un cuarto lugar están los ganados de tarjetas y el robo de la misma, hay delincuentes que espantan a los usuarios en las mismas instituciones bancarias, lamentablemente solo el dos por ciento de las víctimas denuncia, algún porcentaje lo hace directamente con el banco, una joven de 18 años fue tomada por un monto de 13 mil pesos de sus becas Benito Juárez, y esperamos recuperar su dinero.