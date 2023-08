Piden suspensión de proyecto Chiapas de Corazón en Tuxtla Gutiérrez

El Colectivo Menos Puentes Más Ciudad analiza que el Circuito Interior Chiapas de Corazón de 2.1 kilómetros de vialidad en segundo piso con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos ya no va en Tuxtla Gutiérrez, sigue vigente la suspensión de dos amparos concedidos por juzgados del Tribunal Colegiado de Circuito en contra del dictamen de abril del ayuntamiento de la capital que autorizaba el trasplante de 582 árboles del boulevard Manuel Velasco Suárez, prolongación Caña Hueca, Reloj Floral, entronque quinta norte y boulevard Los Laguitos.

Tenemos información del interés de la Secretaría de Obras Públicas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Joseliny Omar Díaz de, uno de los representantes, dijo que lo que se había anunciado desde la Secretaría de Obras Públicas en el sentido de hacer público el resultado de la licitación de la obra este viernes 1 de septiembre tendré que posponerse, no vemos forma jurídica en la que pudiera darse el fallo porque hay un amparo más sólido, el que tiene la suspensión definitiva.

El llamado al titular de la dependencia, Ángel Carlos Torres Culebro, es que respete el Estado de Derechos, "tenemos nosotros mucha certeza de que el puente ya no va, no cabe, ha habido un discurso de odio que se ha incrementado en contra del colectivo Menos Puentes más Ciudad", expuso en conferencia de prensa.

"Esperamos que se va anunciar mañana una cosa muy distinta y más bien en ese sentido queremos hacer el posicionamiento, que no vamos a aceptar el redireccionamiento de este recurso sea para otro puente, los puentes violan la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, violentan la forma en la que nos movemos por las calles".

Tenemos información del interés de la Secretaría de Obras Públicas de construir otro puente en el libramiento norte por el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, y uno más para la colonia Las Palmas, los puentes vehiculares son infraestructura que dañan a las ciudades, bloquean el futuro de las ciudades caminables y prósperas, añadió Díaz Torres.

Otro representante del Colectivo Menos Puentes más Ciudad, Porfirio Gómez Ojeda, dijo que en total han presentado 50 amparos y la mayoría se encuentra en diversas etapas, aunque la Secretaría de Obras Públicas ha denostado al colectivo, al Colegio de Arquitectos Chiapanecos y a los juzgados del Tribunal Colegiado de Circuito en Tuxtla Gutiérrez, por la postura crítica en relación con el proyecto.

Lo que ha pasado es que varios jueves "no nos dejan entrar a jugar", no han entrado al fondo del asunto, en gran parte bajo un criterio de los jueces que es la falta de interés legitimo con el argumento de que los promoventes no comprobamos vivir en la zona, a muchos actores les ha solicitado escrituras públicas, no solo credencial de elector, comprobante de domicilio, o pago predial violentando derechos.

En ese sentido, Joseliny Omar Díaz Torres, abundó que en total son cerca de 50 amparos, entre empresarios, vecinos, niños, niñas, de estos, al terreno del análisis no ha entrado ninguno, los más avanzados están buscando la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine si hay o no interés legitimo de los promoventes.

Las suspensiones están en tanto se entrega al análisis de fondo, no han procedido varios por criterios diferentes de los jueces, están pendiente audiencias constitucionales hasta el mes de octubre en los juzgados, esto hace que puedan aumentar las suspensiones definitivas en contra del proyecto, comentó.

Adelantan que habrán tres líneas de acción sobre las que basarán su agenda inmediata, en lo legal habría una queja por desacato, en lo social la movilización y en lo jurisdiccional buscar que haya un reconocimiento de violación de derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.