Nueva ley de transporte legaliza mototaxis en el estado

La publicación de la Ley de Movilidad y Transporte este miércoles en el Diario Oficial contempla la regulación de la figura del mototaxi lo que permitirá normarlo y evitar que aquellos que no cumplan con los requisitos sigan circulando, expuso Jorge Alberto Cortes Grajales, secretario general del sindicato renovación obrera en Chiapas y representante de los sindicatos federados en el Soconusco adheridos a la CTM.





Local A toda prisa la Ley de Movilidad y Transporte del Estado: Mario Bustamante





Dijo que la falta de regulación de gobiernos anteriores habían permitido la proliferación de estas unidades, y es que se estima que en el Estado circulan más de 50 mil mototaxis, de los cuales solo alrededor de 18 mil contaban con permisos para circular, lo que demuestra que más de la mitad operaban de manera ilegal.

Señaló que finalmente un gobierno estatal, el de Rutilio Escandón asumió su responsabilidad en el tema de moto taxi y va a regularlo ya que los gobiernos anteriores evadían el tema de una figura que ya existe en Chiapas, por lo que a partir de esta regulación contarán con el apoyo jurídico y tendrán órdenes de pago y permisos siempre y cuando cumplan con requisitos como antigüedad de cinco años y expedientes de 3 años.

Detalló que en esta figura lo importante es que no se siga creciendo, ya que esta modalidad nació de una necesidad del servicio, por lo que ahora tendrá que modernizarse y sobre todo circular conforme lo marque la ley en la materia.

Lamentó que algunos líderes de manera irresponsable no sean conscientes con sus agremiados y promuevan que estas unidades salgan a carretera federal que está estrictamente prohibido, porque no cuentan con condiciones físicas y mecánicas pare hacerlo, y reconoció que las unidades han protagonizado accidentes con saldos fatales por irresponsabilidad de los conductores.





Foto: Omar Ruíz | El Heraldo de Chiapas





Cortes Grajales puntualizó que hoy con la nueva ley se tendrá que aplicar en beneficio de los que cuenten con los requisitos y de la sociedad que demanda el servicio que ya existe en distintas partes de Chiapas y que consideró no debe crecer como ha ocurrido en los últimos cinco años.

Con respecto a la Ley de Movilidad y Transporte publicada, mencionó que está de acuerdo con que los consejos consultivos municipales tengan voz y no voto porque no pueden ser juez y parte, aunque esto incomode a pulpos que ya han vendido o comprometido concesionamiento y que se ven amenazados al no cumplir con esa promesa ante la intervención legal del gobierno de transparentar esos procesos.





El fenómeno del pirataje en el transporte público será delito mediante reforma al Código Penal del Estado de #Chiapashttps://t.co/opkp9y340U — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 29, 2020