Tuxtlecos sin quejas por nueva Sub Representación del INM

Desde el pasado mes de octubre el Instituto Nacional de Migración (INM) instaló una sub representación en la cuarta oriente entre la 15 y 16 sur, para expedir documentos solicitados por migrantes, los vecinos cuentan que no se genera un conflicto por la presencia de extranjeros en esa zona del sur de la capital.

En ese sentido, Elder Medina, de la Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, explica que los migrantes siempre van a ser personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, sin embargo, nadie tiene derecho a hacerles daño, además, no causan problemas, son hermanos, somos hermanos y así debemos vernos todos.

También puedes leer: A un año de la tragedia de migrantes, alistan capilla en el lugar del accidente

Elder Tselter, migrantes de Estados Unidos, con estancia legal en Chiapas, cuenta que todos hemos sido migrantes en nuestra vida y hay que ver a los hermanos migrantes como lo que son, seres humanos que buscan mejores condiciones de vida.





Elder Tselter, migrantes de Estados Unidos, con estancia legal en Chiapas, cuenta que todos hemos sido migrantes en nuestra vida y hay que ver a los hermanos migrantes como lo que son, seres humanos pic.twitter.com/xovoEFPKup — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) December 9, 2022





Otros trabajadores de empresas vecinas del INM en la cuarta oriente sur prefirieron no decir nada si te el tema, confirmaron que en ese punto no ha habido problemas con los migrantes y que no desean que haya.

La gente vecina de negocios cercanos a las instalaciones del INM dicen no interesarse para hablar con medios de comunicación, sobre todo, porque el tema migratorio es intencion, "no vaya a ser que tengamos problemas", cuenta personal de Totalplay.

Una empleada de la empresa Equipo Sur, que dijo no interesarse en entrevista, compartió que los migrantes hasta ahora son gente de bien, no le han hecho mal a nadie, hemos dialogado con ellos y creemos que deben ser atendidos en sus peticiones por el Instituto Nacional de Migración.





Desde el pasado mes de octubre el Instituto Nacional de Migración (INM) instaló una sub representación en la cuarta oriente entre la 15 y 16 sur, para expedir documentos solicitados por migrantes, quienes esperan con paciencia pic.twitter.com/131TBE1WY1 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) December 9, 2022





Lo mismo que Tacos y Gorditas Artemio, precisa su personal que los migrantes son gentes bien intencionadas, seres humanos como todos y que recen respeto como todos, seguramente no se quieren quedar mucho tiempo en Tuxtla Gutiérrez, van de paso y para ellos realizan sus trámites ante la instancia de gobierno correspondiente.

Migrantes de Haití que hicieron trámites este día por la mañana, dijeron haber recibido un documento que les permitirá seguir su recorrido hacia el centro del país, en estas oficinas se presenta ahora unos cinco extranjeros.

José Neftalí Vázquez Bustillo, de Honduras, comentó que está a la espera de la visa por razones humanitarios, tiene ocho días en Tuxtla Gutiérrez, llegó a Palenque primero pero vio a quienes lo agredieron en su país, y tomo la decisión de viajar a la capital de Chiapas, no se quiere mostrar mucho, solo espera su documento, desea seguir hacia el norte del país.





Migrantes esperan pacientemente a que INM pueda darles atención / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dice que anda a la voluntad de Dios, salió de Honduras donde se dedicaba a la venta de quesos por agresión, fue víctima de agresión armada por integrantes de las pandillas, el 6 de septiembre salió de su lugar de origen, sigue con su sueño de triunfar en México, espera a la espera por ahora de que el INM le otorgue su documento migratorio.

Seis migrantes de Cuba y tres de Nicaragua, Armando Espinosa, llegaron a Tuxtla Gutiérrez desde octubre y ya estamos en diciembre y no hemos tenido el documento oficial para tener la cédula que les permita poder trabajar, el INM culpa a Comar y Comar a INM, "nos tienen tan peloteado", pero nos nos atienden, seguimos sin regularizar nuestra estancia legal en este estado, es una mentira constante, cuenta una de ellas con coraje, exigiendo respuesta inmediata.





Migrantes esperan pacientemente a que INM pueda darles atención / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Nada que hacer, nada que hacer, hay que esperar con paciencia, Dios nos manda la paciencia y la fe, pero ya nos dijeron que van a tomar vacaciones y nosotros estamos sin papeles, sin dinero y sin poder trabajar, es difícil poder conseguir trabajo", explican.

Tras identificarnos y solicitar entrevista con la Sub Representación del INM, no fue posible obtener una entrevista, la explicación por parte de un policía privado es que según los superiores, no hay información que se haga pública en los estados, todo se concentra desde la Ciudad de México.