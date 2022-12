¡Espera, espera! INM no da más información con respecto a solicitudes de migrantes

Unas 80 personas extranjeras solicitan regularizar su estancia legal en Mexico, sin embargo, lo que observan en la Estación Migratoria de la cuarta oriente y dice sur en Tuxtla Gutiérrez es dilatación, no hay más explicación a los que permanecen con esperanzas de obtener su documento que les permite continuar su recorrido en el país.

Uno de los extranjeros viene de Haití, dice que lleva en la capital de Chiapas un mes en espera de su regularización migratoria, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración le dice "espera, espera, espera".





No desea tardar más tiempo en Chiapas, pero le indican que el documento lleva un procedimiento tardado debido a que se lo elaborarán en la Representación del INM en la ciudad de Tapachula y de allá lo enviaran a la sub representación en Tuxtla Gutiérrez, por lo tanto, seguirá lento el trámite.

Explica en entrevista que no desea permanecer más tiempo en Chiapas, por lo que una vez que reciba su documento viajará a la Ciudad de México, su siguiente parada, por lo que desea que el INM ya no le diga "espera, espera", si o que le pueda entregar su documento.





Mientras concedía la entrevista fue reprendido por dos de sus compañeros de la misma nacionalidad, una mujer y un hombre, le dijeron que no hiciera eso, que no era conveniente, que estaban en un país que no es el suyo, que había que extremar precauciones.





El haitiano amablemente concedió otras preguntas y aumentó la molestia de sus compañeros, al grado que nos solicitaron parara la charla, debido a que necesitan extremar precauciones al tratarse de otro país que no es el suyo y porque no saben de los alcances de la Ley de Migración en contra de los extranjeros.





Tras disculpas a ambos, el declarante respondió, "no pasa nada", solo queremos que el Instituto Nacional de Migración nos conceda el documento que estamos solicitando, ya no quisiéramos estar más tiempo en Chiapas, ya llevamos más de un mes, llegamos en octubre y no hemos sido atendidos.

Otros extranjeros tampoco quisieron hablar, pero se observa la molestia en contra del INM por la dilación en el otorgamiento de los documentos, hay personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y Venezuela a quienes les han pedido esperar, mientras el personal ingresa a la estación sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, lo mismo que una unidad móvil de la institución, al solicitar entrevista se informó que no se encontraba el Sub Representante de la Sub Estación Migratoria del INM en la cuarta calle oriente y dice sur de Tuxtla Gutiérrez.





Los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración establecen que es de orden público presentar ante la autoridad migratoria en las Estaciones o lugares habilitados para ello, a los extranjeros que no tengan una condición migratoria regular.

La misma ley establece que los alojados en las estaciones migratoria tienen derecho a la acreditación y representación consular, así como a solicitar asilo o refugio en Mexico si así lo deciden.

