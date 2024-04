Preocupa que la gente de Chiapas normalice la violencia: Paco Rojas

Francisco Antonio Rojas Toledo, aspirante a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, lamentó que la violencia en Chiapas se haya agudizado en los últimos años, pues dijo son pocos los lugares donde los pobladores aún pueden vivir en paz.

En entrevista el político y médico de profesión, destacó que los hechos violentos como lo ocurrido el pasado 25 de marzo en Ocozocoautla y las ejecuciones en varios puntos de la capital chiapaneca, además de miedo en la población también genera desconfianza en las inversiones y en consecuencia disminuyen los empleos, por lo que se incrementan los problemas sociales.

“La percepción de la gente es que ya no quieren salir en la noche, tienen temor de ir a un lugar, los padres de familia tienen miedo que sus hijos vayan a la escuela y no regresen, ya hay casos de jóvenes que no regresaron”, puntualizó.

Rojas Toledo destacó que la policía municipal no está capacitada para hacer frente a los hechos violentos que los grupos criminales han generado en la ciudad, debido a que son únicamente elementos preventivos, sin embargo, explicó que lo preocupante está en que la población comenzó a normalizar la violencia.

“Hoy empiezo a ver como que la gente lo empieza ver como algo normal y eso sí es sumamente preocupante. Entonces esto llevaría a una consecuencia peor al desarrollo del estado, de por sí es un estado sumamente pobre y le agregaría otra cosa más, que menos turistas están viniendo a Chiapas”, enfatizó.

Elecciones 2024 La inseguridad en Chiapas es grave: Xóchitl Gálvez

Explicó que transitar por las calles de manera segura, ya no es posible, pues recientemente vivió un escenario de persecución de un vehículo desconocido, donde logró huir, por ello será en los próximos días cuando inicie el periodo de campaña para los cargos públicos locales cuando decida si solicitará el protocolo de seguridad ante las autoridades electorales.

“Por primera vez en mi vida tengo miedo, porque los candidatos estamos expuestos a que los maten y no sólo eso también la agresión a la familia estamos jugando un riesgo. ¿Qué es lo más preocupante? Es el silencio del gobierno, no dice nada, sí no dice menos actúa, creo que Chiapas está viviendo una historia que muchos no creímos que íbamos a vivir”, apuntó.

Finalmente manifestó que se requiere de manera urgente reconstruir el tejido social, donde haya un liderazgo donde todos los sectores sociales se sientan escuchados, pero que también busque acuerdos y la reconciliación, “en Chiapas estamos cansados de enfrentamientos, anhelamos la paz”.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️