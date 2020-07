Pandemia cambio la vida los migrantes: Cielo Magdalena

La pandemia del coronavirus ha generado un fuerte impacto en la sociedad, el sector altamente afectado es el migrante, documentada e indocumentada, quienes buscan asilo político están varados en la frontera sur o en la frontera norte, a muchos no los están dejando entrar a través de las policías, muchos trámites en instituciones migratorias serán hasta nuevo aviso.

Cielo Magdalena Gómez López, es una mujer indígena tseltal del municipio de Tenejapa, radica en Tampa, Florida Estados Unidos, ha sido certificada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad Intercultural del Estado de México, para ser traductora de lengua indígena al español e inglés, pero la pandemia la agarró en Chiapas junto con sus dos hijos.









Narra que no ha podido salir de la entidad por las restricciones sanitarias, aunque hay quienes -dijo- han arriesgado mucho y se han ido a Estados Unidos y Canadá por realizar trabajos esenciales, “yo no me he podido ir por la misma pandemia”, se han paralizado las actividades de todo el mundo y nos ha afectado muy fuerte a la economía.

Como migrantes estamos acostumbrados a empezar desde cero y así le vamos a hacer, a pesar de que nos ha golpeado el coronavirus, en algún momento habremos de salir con documentación, no estamos derrotados, tenemos la posibilidad de volver a empezar.

Desde su pueblo natal, Gómez López, que lleva casi 16 años en los Estados Unidos, donde ha instalado una oficina de atención a migrantes denominada “Casa Chiapas”, reiteró que los migrantes saben cómo hacerlo, desde abajo, así sea una y otra vez, “a eso me he dispuesto”.





Tal vez hemos perdido todo, porque en mi caso, no he vuelto al trabajo, ni mis hijos a la escuela, pero mientras tengamos vida y salud, siempre habrá fortalezas y nuevas oportunidades para triunfar, los migrantes siempre tienen capacidad para movilizarse, y “ese será nuestro caso”, enfatizó.

Cielo Magdalena Gómez, hablante de varios idiomas y estudiante de maestría en la Universidad del Sur de Florida, ve nuevas opciones para ella y su familia, “estamos siempre dispuestos como migrantes a empezar desde abajo”, y afirma que la salud es lo primero.

Es hija de profesores bilingües, y admite que su responsabilidad en los Estados Unidos es proteger a sus hermanos indígenas mediante la traducción de lengua indígena al español e inglés, desde su oficina o desde el Consulado de México, a donde espera volver pronto.





