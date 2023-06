La graduación: Un logro que tiene un alto costo para los papás

Se acerca el fin de ciclo escolar y los padres y madres de familia comienzan a realizar un esfuerzo para poder pagar los costos de paquetes de graduaciones para sus hijos, representando esto un gasto muy duro, dada la actual inflación.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Al Montserrath Gómez madre de familia, señaló que la situación económica está difícil por lo que únicamente gastará en lo necesario, ya que se sale del presupuesto. “Ahorita la situación no da para andar gastando, apenas y nos estamos recuperando por la pandemia y las cosas han subido de manera descontrolada, por lo que no hay dinero que alcance, no se puede ahorrar, se vive al día”, dijo.

También puedes leer: Pese demanda de personal, industria restaurantera no encuentra mano de obra en Chiapas

Y es que, de acuerdo a lo señalado en un sondeo, tan solo el costo de las fotografías de graduación que regularmente se vende en un paquete, tienen costos de entre mil 200 y mil 500 pesos, esto solo para escuelas de nivel básico, pues los paquetes suben de costo si se trata de preparatorias y universidades, llegado hasta los 8 mil pesos.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





“No todos tendrán para la graduación de sus hijos, los gastos del hogar, el transporte y los bajos salarios son el problema; no podemos costear muchas cosas, apenas algunos solo pagarán la ropa de la graduación y es todo, muchos no irá a las fiestas o harán algo en sus casas; en algunas ocasiones se hacen esfuerzos, sacrificios únicamente para darles la vestimenta a nuestros hijos”, señaló Montserrath Gómez.