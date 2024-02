Libramiento Sur y Libramiento Norte, con los peatonales más peligrosos de Tuxtla

Policiaca Encuentran cadáver maniatado y envuelto en bolsa de plástico en Tapachula

En Tuxtla Gutiérrez ha sido notorio los accidentes así como el atropellamiento a peatones debido a la falta de reubicación y la denominación de la vía que ya no puede llamarse Libramiento, esto de acuerdo a información de Joselyn Díaz Torres, miembro del colectivo menos puentes más ciudad.

En un reciente hecho que conmocionó a la ciudadanía donde Rocío "N" perdió la vida en el Libramiento Sur, mencionó Díaz Torres que se debe a la falta de señalamientos, así como la denominación de Libramiento, ya que Jocelyn especificó que ahí ya hay muchas casas.

"Este es una zona muy insegura, específicamente acotada por los puentes vehículares, además el Libramiento Norte, las vías que de entrada y salida de la ciudad, hacia el oriente y hacia el poniente es como el límite entre la calle, la ciudad y la carretera, no hay elementos que permitan que los automovilistas reduzcan sus velocidades y lo agarran como si vinieran del caso del Poniente en autopista", indicó Díaz Torres.

Ante ello aseguró que no hay datos precisos de cuántos accidentes se sucitan, pero de acuerdo a un estudio se reveló que Chiapas ocupa el noveno lugar en accidentalidad y muertes viales, además de un segundo lugar a nivel nacional por la carretera de Chiapa de Corzo considerada de las vías más peligrosas del país.

"La solución no es colocar más puentes peatonales porque iría contra la ley, por que esta ley también dice que la infraestructura tiene que ser pensada en los usuarios más vulnerables, y un puente peatonal no puede ser usado por una persona de la tercera edad, o un tema de movilidad o una persona cargando un niño, son infraestructuras desiguales, porque solo sirven para que el auto pueda ir más rápido, pero no mejora las condiciones de seguridad", finalizó.

